Ingeborg Ofsthus – Budućnost u kojoj su dronovi povezani na 5G

Istraživanje PC Press-a – “Šta je obeležilo 2017. godinu i šta možemo da očekujemo od 2018?”:

Koji je novi uređaj, aplikacija ili servis pobudio vašu pažnju u 2017. godini?

U 2017. su mi interesantna pametna rešenja za domaćinstva, razvijena u Norveškoj, kao deo digitalizacije društva, rekla nam je generalna direktorka Telenora u Srbiji, Ingeborg Ofsthus. Iz toga Srbija može nešto da nauči. Kada govorimo o Telenoru u Srbiji, pomenula bih Home uslugu i činjenicu da je sve veći broj onih koji koriste mobilni Internet i u svojim kućama zbog velikih brzina. To je doprinelo činjenici da je prvi put korišćenje 4G u Telenorovoj mreži premašilo upotrebu 3G.

Koji su događaji bili ključni za razvoj elektronskog poslovanja i IT industrije u Srbiji?

Događaj koji je obeležio 2017. je početak rada Inicijative Digitalna Srbija. Ponosni smo na činjenicu što smo jedan od pokretača te inicijative, koja nastoji da izgradi i osnaži sve delove digitalnog i inovativnog ekosistema u Srbiji.

Koji ćete uspeh iz 2017. godine pamtiti?

Iz poslovnog ugla, ponosna sam na to što smo korisnicima omogućili besprekornu 4G mrežu dok, u isto vreme, menjamo način na koji komuniciramo s njima i naš način rada. Korisnici odlično reaguju na digitalne servise! Digitalizacija se ubrzava i u 2017. godini imamo konkretne rezultate. Telenor trenutno ima 860.000 aktivnih korisnika digitalnih kanala, više nego u Norveškoj, dok konstantno unapređujemo funkcionalnosti Moj Telenor aplikacije. Sada možete da promenite svoj tarifni plan, obnovite ugovor ili kupite uređaj sa svog mobilnog telefona, bez odlaska u prodavnicu. Suština je da olakšamo korisnicima i pružimo im digitalno iskustvo kakvo zaista žele. Na ličnom planu, navikavam se na činjenicu da sam majka tinejdžera, sa svim izazovima koje to nosi. Ali to je i šansa da u svojoj kući pažljivo pratim ponašanje mlađih generacija koje su odrasle uz Internet.

Koji će tehnološki trendovi biti značajni u 2018. godini?

U 2017. godini pojavili su se automobili bez vozača, veštačka inteligencija, big data i kriptovalute, a sigurna sam da će se mnogo toga novog tek pojaviti na tržištu. Kao bivša izvršna direktorka tehnike, vrlo sam uzbuđena što će 5G biti primenjena na Zimskim olimpijskim igrama u Južnoj Koreji. Možda ćemo videti dronove povezane na 5G, koji će pratiti skijaške skokove. Uzbudljivo, zar ne?

(Objaljeno u PC#250)

Podelite s prijateljima

Tweet