InGrid posle obilaska: šta struka može odmah da preslika

Schneider Electric, globalni lider u digitalnoj transformaciji upravljanja energijom i automatizaciji i Savet zelene gradnje Srbije organizovali su stručni obilazak objekta InGrid, poslovne zgrade Schneider Electric Huba u okviru programa „Zelene ture 25“, tradicionalno realizovanog tokom WGBW25 (8. – 12. septembar). Domaćini ture bili su Miloš Stojanović, zaposlen u kompaniji Schneider Electric u Beogradu i Zoran Savović i Dejan Čonjić izSchneider Electric Huba, Novi Sad.

Foto: Schneider Electric.

Zelene ture su besplatni vođeni obilasci reprezentativnih održivih objekata kako bi se stručna i šira javnost iz prve ruke upoznala sa validiranim, merljivim rešenjima i razmenila iskustva. InGrid je u program uvršten upravo zbog svojih karakteristika: rekonstruisana zgrada otvorena 16. juna 2023, sa približno 15.713 m² bruto površine i zasebnim data centrom (~1.500 m²). U samom srcu inovacionog centra primenjen je pristup koji omogućava predstavljanje rešenja kompanije za energetsku efikasnost i dekarbonizaciju kroz upotrebu povezanih proizvoda, Edge Control i aplikacija, analitike i softvera, te je urađena takva infrastruktura koja omogućava napajanje energijom iz obnovljivih izvora. Sve ovo je u januaru 2024. godine ovom objektu donelo prestižan LEED Platinum sertifikat. Kao arhitektonski projekat, InGrid je ovenčan Grand Prix nagradama na 46. Salonu arhitekture u Beogradu (2024) i 24. Salonu arhitekture u Novom Sadu (2024), dobio je priznanje na Balkan Architectural Biennale (BAB 2023) i nominaciju za Mies van der Rohe Award (2025).

Kako objašnjava Dejan Čonjić iz InGrid Schneider Electric Huba, vrednost obilaska ogleda se u konkretnim, proverljivim pokazateljima. „Prikazani su podaci i merenja – od grafikona potrošnje, pokazatelja komfora, pa sve do mape kompromisa sa predloženim koracima za njihovo rešavanje“, navodi on. „Na osnovu toga, svako može jasno da sagleda šta od prikazanog može da primeni u svom objektu.“

Foto: Schneider Electric.

Učesnici su imali priliku da vide kako se odluke zasnovane na merenjima primenjuju u svakodnevnom poslovanju. Prikazani su sistemi BMS/EMS za upravljanje potrošnjom i komforom, integracija krovne solarne elektrane, rekuperacija toplote iz data centra, kao i praktične postavke zoniranja, osvetljenja i ventilacije koje omogućavaju brze rezultate bez velikih investicija.

Kako ističe Zoran Savović, fokus je bio na rešenjima koja se mogu odmah primeniti: „Postaviti osnovni monitoring i na osnovu podataka donositi odluke za svakodnevno upravljanje zgradom; zoniranje i osvetljenje donose brze dobitke“, uz napomenu da „određene promene zahtevaju više vremena i ulaganja.“

Format otvorenog obilaska, uz razmenu konkretnih iskustava, osmišljen je da poveže praksu sa profesionalnom zajednicom i ubrza primenu rešenja koja se mogu replicirati u domaćem fondu zgrada..

Naša poruka je operativna: odluke zasnovane na podacima, fazni pristup i transparentnost rezultata. Ako svako iz InGrida odmah preuzme tri stvari – osnovni monitoring, bolje zoniranje i jasne metrike komfora – napredak će biti brz i merljiv, a saradnja sa strukom naš najjači uticaj”, zaključio je Miloš Stojanović.