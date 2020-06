Injustice: Gods Among Us besplatna do 25. juna

Prošlih nedelja mnogi izdavači video igara utrkivali su se da ponude besplatno svoje najveće hitove korisnicima. Poslednji u nizu su NetherRealm Studios i Warner Bros, sa igrom Injustice: Gods Among Us.

Besplatno preuzimanje do 25. juna

Injustice: Gods Among Us je najnovija igra koja će biti besplatno ponuđena igračima, a akcija traje do 25. juna. Borbena video igra vam omogućava da koristite likove iz DC univerzuma, poput Betmena, Spajdermena i Čudesne žene, a prvobitno je ova igra 2013. godine objavljena za prethodnu generaciju konzola. Ultimate Edition se brzo probio na Sony PlayStation 4 konzoli, a nekoliko godina kasnije postao je dostupan i za Xbox One. Ako ste pak PC gejmer, to nije problem, jer ćete preko Steama biti u mogućnosti da preuzmete besplatnu kopiju igre.

Igra će biti dostupna kao besplatna za PlayStation 4, Xbox One, ali ne i za PS3 i PS Vita. Ako želite da je preuzmete za Xbox One, moraćete da posetite staru prodavnicu Xbox 360, koja će vam osigurati kopiju igre.

Izvor: Engadget

