Inovacijama do kupaca

Veoma je važno da ponudimo kupcima lokalno iskustvo. U nekim zemljama, kao što je Rusija, već imamo lokalne brendove koji doprinose našoj platformi. To je novi model za nas i polako prebacujemo taj model i u druge zemlje. Osim proizvođača, naši ključni lokalni partneri su oni koji obezbeđuju plaćanje – dakle banke i finansijske institucije – kao i oni koji obezbeđuju logistiku, tj. pomažu nam da naši paketi stignu do kupaca.

Ključni razlog zbog koga je AliExpress lider u ovoj oblasti je što ulažemo ogromne napore na unapređenje korisničkog iskustva na našoj platformi. Konstantno se trudimo da unapredimo naš servis i rezultat je rast naše platforme na globalnm nivou. Trudimo se da se naši korisnici osećaju ne kao kupci, nego kao deo zajednice – upravo to ljudi često kažu kada ih pitamo zašto im se dopada AliExpress. Drugi važan razlog je što nudimo širi opseg proizvoda od mnogih drugih e‑commerce platformi. Najzad, koristimo big data model kao način da unapredimo sve aspekte našeg servisa, od logistike do plaćanja.

