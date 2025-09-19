Inovacije u gradu svetlosti: Reportaža iz Pariza

U “gradu svetlosti” Parizu, pod sloganom „Ride the Wind“, Huawei je 19. septembra 2025. Godine predstavio novu generaciju Watch GT pametnih satova. Ugostivši tehnološke medije, influensere i stručnjake na mestu koje odslikava duh modernosti i kreativnosti, lansirao je novu Watch GT 6 generaciju.

Huawei je lansirao novu seriju Watch GT 6 u osnovnoj i Pro varijanti, i ovde na pariskom događaju smo bili u prilici da se uverimo u sve detalje vezane za njih. Oba sata dolaze kako sa velikim brojem suptilnih unapređenja, ali i nekim značajnim novinama, naročito kada imamo u vidu trajanje baterije, što će bez sumnje obradovati poklonike pametnih satova.

Ipak, prvo iznenađenje s kojim smo se suočili jeste da će Pro verzija dolaziti samo u jednoj veličini – 46 mm, odustajući od druge, manje veličine koja je obično bila usmerena prema damama. S druge strane, standardni GT 6 će dolaziti u dve veličine: 41 mm i 46 mm. Kao što možete pretpostaviti, verzija od 41 mm će se uglavnom fokusirati na žensko potrošačko tržište.

Standardni Watch GT 6 pametni sat

Novi Watch GT 6 će postojati u dve osnovne varijante – od 41 mm i 46 mm, kao što smo napomenuli. Postojaće tri modela od 46 mm, kao i 5 verzija od 41 mm. Za Srbiju će situacija biti nešto drugačija, pošto su se lokalni dobavljači opredelili za pet od ovih osam modela. U svakom slučaju, na tržištu će se naći varijante s kaišima od raznih materijala, tako da će korisnici moći da biraju u skladu sa svojim potrebama i željama, a tu će biti elastične plastike, veganske kože, kao i luksuzna milaneze verzija. Manji model će imati kružni dizajn, dok će kod većeg modela kružni ekran biti oivičen šestougaonim kućištem.

Huawei je puno uradio da dodatno produži trajanje baterije. Tako sada imamo deklarisano trajanje od maksimalnih 21 dan za veći (12 dana tipičnog korišćenja), odnosno 14 dana za manji (7 dana tipičnog korišćenja) GT 6 pametni sat, što su sasvim pristojna unapređenja u odnosu na GT 5 generaciju. Satovi imaju iste senzore, ali je preciznost merenja unapređena na svim poljima i u raznim situacijama i vežbama. Recimo, prati se i procenjuje emocionalno stanje. Dodat je novi Sunflower pozicioni sistem koji dodatno unapređuje pozicioniranje uz postojeće GPS sisteme. Praćenje distance je dobilo i treću dimenziju, dok se do sada pratilo samo u dve dimenzije.

Ambiciozniji Watch GT 6 Pro

Novi pametni satovi se odlikuju ekranima od safirnog stakla, kućištem od titanijuma, vrhinskim kvalitetom izrade, ali to se i očekuje od Pro varijante. Ova serija pametnih satova će biti dostupna u tri verzije, i sve tri će biti dostupne u Srbiji: metalna/titanijumska, braon i crna, svaka s posebnim materijalima. Kaiš prve verzije je od titanijuma, braon model je od pletenih kompozitnih materijala, a crna od „fluoroelastomera“, odnosno blago rastegljivog materijala.

Pored pomenutih unapređenja regularne varijante, Watch GT 6 Pro stiže s još boljom baterijom, koja donosi dodatna dva dana tipične upotrebe sam GT 6 varijante istih dimenzija.

Gomila unapređenja

Tokom prezentacije smo saznali za veliki broj unapređenih funkcija i novih mogućnosti koje donosi sveža serija pametnih satova. Biciklisti imaju mogućnost merenja virtualnog utroška snage, vrše monitoring utrošene snage u realnom vremenu, eliminišući potrebu za dodatnim specijalizovanim uređajima. Sat je u stanju da automatski detektuje pad i da inicira SOS poziv u pomoć.

Između ostalog, s narednim apdejtom će dobiti i mogućnost merenja arterijske hipertenzije na području Srbije. Naravno, uz razne mogućnosti i opcije merenja zdravstvenih parametara, praćenja sna, velikog broja raznih aktivnosti i drugo. Takođe, korisnici su dobili mogućnost da postave sopstveni Watch Face, koji se sastoji od fotografije ili čak videa. Maksimalna osvetljenost ekrana je unapređena na 3000 nita, garantujući odličan prikaz i pri jarkom svetlu.

Ostali noviteti

Predstavljen je i novitet Ultimate serije, model Huawei Watch Ultimate 2. Novi pametni sat donosi više unapređenja, s fokusom na praktične potrebe. Unapređeni i robusni dizajn je i dalje dominantan i reč je o pametnom satu pozamašnih dimenzija, ali s dobrim razlogom. Tako, primera radi, plavi model namenjen roniocima stiže s podrškom za sonar, zahvaljujući kom ronioci mogu lako i efikasno razgovarati međusobno na velikim dubinama i tako se koordinisati umesto da koriste baterijske lampe, što je od ogromne koristi u praksi.

Huawei Watch Ultimate 2

Osim toga, predstavljene su i dve nove varijante Matepad 12 tableta, slušalice Freebuds 7i, Nova 14 i 14 Pro mobilni telefoni…Ali ovog puta su pametni satovi definitivno bili u fokusu.

Huawei Watch GT 6 ostavlja utisak ubedljivog pametnog sata. Kombinuje elegantan dizajn, sistemsko praćenje zdravlja, dugo trajanje baterije i napredne funkcije za fitnes. Njegovo lansiranje u Parizu, prožeto kreativnim duhom i kulturnim odjekom, naglasilo je ambiciju Huawei-a da se dopadne i ljubiteljima tehnologije i kreatorima koji vode računa o stilu, pozicionirajući Watch GT 6 kao uređaj koji svako može da prepozna kao svoj izbor. Naravno, sat ćemo detaljno testirati pa u narednom periodu možete očekivati i naše utiske.