Inspiracija, liderstvo i trendovi: Završen 7. CEO Summit Beograd
CEO Summit Beograd, sedmi po redu i pod sloganom “Powered by leaders. Inspired by trends”, održan je 1. decembra u Sava Centru, uz prisustvo više od 500 lidera iz sveta biznisa, finansija, tehnologije i javnih politika.
Konferenciju je organizovala InStore Srbija, a cilj je bio okupljanje biznis elite i predstavnika značajnih međunarodnih institucija. CEO Summit je bio namenjen direktorima kompanija, članovima upravnih odbora, predstavnicima državnih institucija i top menadžmentu, kao i svima koji teže toj poziciji.
Program CEO Summita bio je podeljen u tri dinamična bloka:
- CEO perspektive, transformacija i regionalna ekonomija
- Prostor, poverenje & tehnologija
- Zelena tranzicija i ESG strategije
Završna, keynote sesija bila je rezervisana za Nobelovca Jamesa A. Robinsona, koji je govorio o ekonomskim uslovima dugoročnog prosperiteta, ulozi institucija i izazovima tržišta u razvoju.
Uvodnu reč o knjizi Why Nations Fail (“Zašto narodi propadaju”, izdavačka kuća Clio) dala je Danica Popović, srpska ekonomistkinja i univerzitetska profesorka.
Konferencija se fokusirala na nekoliko ključnih tema. Govorio se o savremenim izazovima i prilikama privrede u Srbiji i regionu, zelenoj transformaciji, inovacijama, otpornosti i digitalnoj transformaciji, vezi između sporta i menadžmenta, kao i o ulogama institucija u prosperitetu.
Osim gospodina Robinsona i profesorke Popović, na CEO Summit-u Beograd govorili su i:
- Emil Tedeschi – predsednik Uprave, Atlantic Grupa
- Mike Michel – CEO, Yettel Srbija
- Predrag Kurčubić – Managing Director, Ipsos Strategic Marketing
- Ketrin Dekorzan – generalna direktorka za Zapadni Balkan, JTI
- Miljan Ždrale – Director for Central Europe, EBRD
- Ivan Ostojić – Chief Business Officer, Infobip & Forbes Business Council Member
- Tomaš Klima – izvršni direktor, SEBRE
- Dušan Komar – osnivač i suvlasnik, Ominimo Insurance
- Marko Kukić – osnivač i CEO, BG Reklam
- Mirjana Mihajlović Ćujić – generalna direktorka, Pionir
- Filip Karaičić – CEO, Quantox
- Nikola Stojković – direktor za Srbiju i Crnu Goru, Novartis
- Vlastimir Vuković – predsednik Izvršnog odbora, NLB Komercijalna banka
- Damjan Sorel – šef Regionalnog centra za Zapadni Balkan, EIB
- Dimitrije Rockomanović – CEO, SIGOC
- Dejan Lazić – General Manager, Green Decor
- Aleksandar Rodić – potpredsednik Skupštine instituta, Institut Mihajlo Pupin
Na kraju konferencije, učesnici su imali priliku da kroz networking i koktel sesiju postave pitanja govornicima i dobiju konkretne savete za svoj biznis.