Inspiracija, liderstvo i trendovi: Završen 7. CEO Summit Beograd

CEO Summit Beograd, sedmi po redu i pod sloganom “Powered by leaders. Inspired by trends”, održan je 1. decembra u Sava Centru, uz prisustvo više od 500 lidera iz sveta biznisa, finansija, tehnologije i javnih politika.

Konferenciju je organizovala InStore Srbija, a cilj je bio okupljanje biznis elite i predstavnika značajnih međunarodnih institucija. CEO Summit je bio namenjen direktorima kompanija, članovima upravnih odbora, predstavnicima državnih institucija i top menadžmentu, kao i svima koji teže toj poziciji.

Program CEO Summita bio je podeljen u tri dinamična bloka:

CEO perspektive, transformacija i regionalna ekonomija

Prostor, poverenje & tehnologija

Zelena tranzicija i ESG strategije

Završna, keynote sesija bila je rezervisana za Nobelovca Jamesa A. Robinsona, koji je govorio o ekonomskim uslovima dugoročnog prosperiteta, ulozi institucija i izazovima tržišta u razvoju.

Uvodnu reč o knjizi Why Nations Fail (“Zašto narodi propadaju”, izdavačka kuća Clio) dala je Danica Popović, srpska ekonomistkinja i univerzitetska profesorka.

Konferencija se fokusirala na nekoliko ključnih tema. Govorio se o savremenim izazovima i prilikama privrede u Srbiji i regionu, zelenoj transformaciji, inovacijama, otpornosti i digitalnoj transformaciji, vezi između sporta i menadžmenta, kao i o ulogama institucija u prosperitetu.

Osim gospodina Robinsona i profesorke Popović, na CEO Summit-u Beograd govorili su i:

Emil Tedeschi – predsednik Uprave, Atlantic Grupa

Mike Michel – CEO, Yettel Srbija

Predrag Kurčubić – Managing Director, Ipsos Strategic Marketing

Ketrin Dekorzan – generalna direktorka za Zapadni Balkan, JTI

Miljan Ždrale – Director for Central Europe, EBRD

Ivan Ostojić – Chief Business Officer, Infobip & Forbes Business Council Member

Tomaš Klima – izvršni direktor, SEBRE

Dušan Komar – osnivač i suvlasnik, Ominimo Insurance

Marko Kukić – osnivač i CEO, BG Reklam

Mirjana Mihajlović Ćujić – generalna direktorka, Pionir

Filip Karaičić – CEO, Quantox

Nikola Stojković – direktor za Srbiju i Crnu Goru, Novartis

Vlastimir Vuković – predsednik Izvršnog odbora, NLB Komercijalna banka

Damjan Sorel – šef Regionalnog centra za Zapadni Balkan, EIB

Dimitrije Rockomanović – CEO, SIGOC

Dejan Lazić – General Manager, Green Decor

Aleksandar Rodić – potpredsednik Skupštine instituta, Institut Mihajlo Pupin

Na kraju konferencije, učesnici su imali priliku da kroz networking i koktel sesiju postave pitanja govornicima i dobiju konkretne savete za svoj biznis.