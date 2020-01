Insta360 – Modularna akciona kamera

Kada su akcione kamere u pitanju, navikli smo da se za njih može kupiti bezbroj korisnih (i manje korisnih) dodataka za kačenje i upotrebu u različitim uslovima. Međutim, kompanija One R je predstavila jedno potpuno drugačije rešenje – modularnu akcionu kameru nazvanu Insta360. Ova kamera dolazi sa nekoliko različitih modula, od kojih jedan nudi kameru od 360 stepeni, dve širokougaone kamere, kao i različite baterijske module. Ideja koja stoji iza ovog projekta je da se korisnicima omogući da prilagode akcionu kameru svojim trenutnim potrebama.

Potpuno sklopljena Insta360 akciona kamera sastoji se iz tri dela – modula sa kamerom, kontrolnog modula sa ekranom osetljivim na dodir i baterije. Telo je tako dizajnirano da ekran može da se postavi u oba pravca (na prednjoj ili zadnjoj strani kamere) što je zgodno za selfi snimke. Baterija dolazi u dve veličine, standardnoj ili duplo jačoj varijanti, uz napomenu da samo osnovna baterija može da se smesti u kućište, koje je neophodno za vodootpornost do dubine od 5 metara. Za veće dubine potrebno je da se dokupi specijalno dodatno kućište koje obezbeđuje nepropusnost do dubine od 60 metara.

Modul sa 360 kamerom donosi video rezoluciju od 5.7K, dok širokougaoni moduli imaju standardnu 4K rezoluciju. Opremljeni su sa drugom generacijom odlične FlowState tehnologije za stabilizaciju, a ona obezbeđuje i bolje snimke u uslovima lošeg osvetljenja. Za „mrkli mrak“ na raspolaganju je „Super Night Mode“, kao i poboljšani HDR algoritam, a snimanje se vrši u H.265 video kodeku. Kameru je moguće kontrolisati daljinskim putem, preko Insta360 GPS Smart Remote-a, ili preko Apple Watch-a, a na raspolaganju je i kontrola glasom.

Iako One R ne proizvodi dronove, njihovi modovi mogu da se prikače na dronove drugih proizvođača. Na primer, uz upotrebu posebnog dodatka moguće je postaviti dve kamere na DJI Mavic dronove, kako bi se obezbedili snimci od 360 stepeni iz vazduha.

Trenutno su korisnicima na raspolaganju četiri varijante kompleta. One R Twin Edition košta 480 dolara i sadrži modul kamere od 360 stepeni i 4K kameru. Ukoliko vam nije potrebna 360 kamera, možete da kupite One R 4K Edition (300 dolara), a na raspolaganju je i premium One R 1-inch Edition koji sadrži i kameru sa Leica sočivima (po ceni od 550 dolara). Tu je i Areial Edition koji takođe košta 550 dolara, a ona donosi kompatibilne nosače za Mavic Pro ili Mavic 2 dronove.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet