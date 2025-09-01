Insta360 od sada ima izmenjivu memoriju

Kineska kompanija Insta360, poznata po akcionim kamerama i dronovima, predstavila je svoj novi premium model, Insta360 GO Ultra. Umesto da zameni postojeći model GO 3S, Ultra dolazi kao potpuno nova i snažnija linija u okviru GO serije.

Napredak u performansama i kvalitetu slike

GO Ultra donosi veliki skok u tehnologiji zahvaljujući novom 5nm AI čipu, što je značajan napredak u odnosu na 14nm čip koji je korišćen u GO 3S. Tu je i veći 1/1.28-inčni senzor, gotovo dvostruko veći od onog u prethodnom modelu. Zahvaljujući tome, kamera omogućava HDR snimanje, 4K rezoluciju pri 60 fps i dvostruko veći frame rate u poređenju sa 3S. Nova opcija PureVideo koristi AI algoritme kako bi smanjila šum i poboljšala osvetljenje u uslovima slabog osvetljenja.

Dizajn i izdržljivost

Oblik kamere ostao je sličan modelu 3S, ali sada ima kvadratno kućište težine 53 grama, što je 14 grama više nego kod 3S. Pored osnovnog tela, kamera se može koristiti sa Action Pod-om koji nudi dodatnu bateriju i 2.5-inčni flip touchscreen za praćenje snimka uživo.

Veći gabariti doneli su i jaču bateriju, 70 minuta samostalnog rada, što je za više od 80% duže u odnosu na 38 minuta kod 3S. Sa Action Pod-om, autonomija raste na 200 minuta. Ultra takođe podržava izmjenjivu memoriju do 2TB.

Kamera za avanturiste

Kao i većina Insta360 modela, i Ultra je namenjena onima koji žele da zabeleže akcione i ekstremne trenutke. Kamera ima IPX8 sertifikat, što znači da je vodootporna do 10 metara dubine (33 stope). Tu je i magnetni klip sistem koji omogućava lako kačenje na odeću ili opremu i snimanje u 4K kvalitetu bez muke. Insta360 GO Ultra je već dostupna širom sveta po ceni od 450 dolara.

