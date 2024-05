Insta360 X4 snima u 8K rezoluciji

Postoji kult za kamere od 360 stepeni. Dok kompanije poput GoPro i Ricoh nastavljaju da se bave ovom kategorijom, Insta360 jednostavno dominira njome. Do danas, X3 je bio vrhunska kamera od 360°, sa mnoštvom funkcija i režima snimanja koji su bili relativno laki za korišćenje. Insta360-ova kolekcija selfi štapova, štitnika, futrola i perifernih uređaja dodala je još više cool trikova. Nekoliko godina kasnije, dobijamo Insta360 X4, sa poboljšanjima koja daju prioritet osnovama. Postoje senzori kamere veće rezolucije, veća baterija i još više svestranosti, zahvaljujući višestrukim rezolucijama i opcijama za brzinu kadrova.

Unapređena verzija X3

Insta360 X4 ne izgleda mnogo drugačije od X3. Ima isti oblik, sa dva ogromna širokougaona sočiva sa obe strane. Deluje možda nekako izduženije.

Nova kamera ima uklonjive štitnike za sočiva, što je inteligentno poboljšanje dizajna. Svako oštećenje ili ogrebotina na sočivu će verovatno uticati na kvalitet slike, posebno kada je izložen u … avanturističkim postavkama. Ranije je Insta360 nudio lepljive poklopce za sočiva, ali novo sočivo X4 ima štitnike koji se mogu skidati i sa senzora kamere. I dolaze uključeni u pakovanju, što je lepo.

I USB-C port i odeljak za bateriju, gde se nalazi microSD slot, zaštićeni su čvrstim poklopcima sa kliznim bravama. Tip-C port Insta360 X4 sada podržava USB 3.0 brzine, što je verovatno neophodno kada se radi sa ovim video zapisima veće rezolucije i većim datotekama. Raspored tastera ostaje pojednostavljen i poznat svima koji su ranije koristili Insta360 kamere. Postoji kružno dugme „shot“ (ugrađene su i opcije snimanja glasom i pokretima, ali su malo manje pouzdane), prekidač režima, programabilno dugme X i dugme za napajanje. Ekran osetljiv na dodir od 2,5 inča je takođe veći, a većina podešavanja je udaljena samo nekoliko poteza. Oseća se kao da koristite pametni telefon, što ga čini intuitivnim.

Međutim, čista svestranost znači da postoji mnogo menija za pregled. Nikada se nisam osećao preopterećenim, ali tokom testiranja, nikada nisam uspeo da nateram Bullet Time i Time Shift da rade bilo gde tako dobro kao što sam video na YouTube-u. Novopridošlice mogu odmah da uključe X4 i snime video i fotografije bez previše borbe. Naravno, za one koji znaju šta rade, ovde stvari postaju zabavne.

Tehnička poboljšanja se fokusiraju na video, sa novom mogućnošću snimanja materijala do 8K 30fps ili 5.7k pri 60fps. Slow Motion video je takođe poboljšan do 4K rezolucije. Insta360-ov Me Mode, koji snima tradicionalni „ravni“ video (u kombinaciji sa „nevidljivim“ selfi štapom), nadograđen je na 4K 30 fps. Ukratko, obuhvata više svega u poređenju sa prethodnikom. Više piksela znači više detalja sa video snimkom od 360 stepeni (ili bilo kojim režimom snimanja). Takođe osigurava da kada spustite da biste kreirali klipove za društvene medije, snimci se ne pojavljuju u preniskoj rezoluciji. Pored toga, Insta360 tvrdi da će smanjenje rezolucije na 5,7K za snimanje videa ponuditi bolje performanse pri slabom osvetljenju, što se i potvrdilo prilikom testiranja.

Insta360 je uzeo u obzir povećane zahteve za obradu sadržaja veće rezolucije. X4 ima bateriju od 2.290 mAh, 67 procenata veću od X3. Prema saopštenju za štampu, trebalo bi da bude u mogućnosti da snima video do 135 minuta.

Dok se fokusiramo na nadogradnje, mnoge od najboljih funkcija kamere Insta360 su prenete sa X3. Zaključavanje horizonta od 360 stepeni održava nivo svih vaših snimaka bez obzira na to kako držite X4, a još uvek postoji impresivna stabilizacija slike i hidroizolacija do 33 stope. Dok je X3 rešio mnoge najveće probleme sa snimanjem videa od 360 stepeni, X4 je povećao vernost do tačke u kojoj je moguće snimiti uglađene snimke bez mnogo truda.

X4 je sada dostupan za naručivanje direktno sa Insta360 po ceni od 499,99 dolara. To je 100 dolara više od svog prethodnika, ali i dalje manje od profesionalne kamere od 800 dolara ove kompanije, One RS 1-inčni 360 Edition.

