Instagram – 10 godina postojanja

Kada je Instagram prvi put pokrenut pre deceniju, nije bio nimalo sličan Facebook-u. Aplikacija, koja je započela kao mreža za prijavljivanje nalik na Foursquare, imala je jednu svrhu: da olakša razmenu fotografija (i da te slike ulepša).

Facebook i Instagram sve sličniji

Sada je to lako zaboraviti, ali to je bio relativno nov koncept 2010 – iPhone je imao samo tri godine, a većina pametnih telefona pravila je fotografije niske rezolucije. Iako su aplikacije poput Camera + i Hipstamatic popularizovale filtere za fotografije, nisu imale mnogo karakteristika koje se traže na društvenim mrežama. U međuvremenu, Facebook je još uvek bio daleko od pristojne mobilne aplikacije, a još manje od one koja je dala prioritet deljenju fotografija. Potom je nastupio Instagram, zbog kojeg su dosadne fotografije počele da izgledaju zanimljivo, lepo i lako da se dele. Zahvaljujući tome, prve nedelje je stekao 100.000 korisnika, a uskoro su usledili i milioni drugih. Ostalo je dobro poznato: Mark Zuckerberg, uvek spreman da se priklagodi potencijalnim pretnjama, kupio je aplikaciju 2012. godine, baš u trenutku kada se Instagram približio cifri od 80 miliona korisnika

Premotajte unapred do danas i Instagram je možda najvažniji deo porodice Facebook. Ima više od milijardu korisnika i prošle godine je navodno ostvario više od 20 milijardi dolara prihoda od oglasa. Popularniji je među mlađim korisnicima od Facebook-a i bio je od ključne važnosti za strategiju kompanije protiv rivala kao što su Snapchat i TikTok. Ali kako je Instagram počeo da raste, uticaj Facebook-a je postajao sve moćniji. Rast veličine Facebook-a doneo je i probleme veličine Facebook-a. Mimovi i foto manipulacije pokazale su se još efikasnijim sredstvom za dezinformacije od Facebook objava. Izveštaj Senate Intelligence Committee o mešanju Rusije u izbore 2016. godine zaključio je da je Instagram „najefikasnije sredstvo koje IRA [ruska agencija za istraživanje interneta] koristi za vođenje kampanje za informacione operacije“.

Kompanija je kasnije preduzela korake da ograniči dezinformacije proverom činjenica, ali antivakseri i QAnon i teoretičari zavere svih boja i dalje napreduju. Danas je Instagram gotovo neprepoznatljiv – fid je i dalje tu, ali sada su tu i Stories, Direct, Shopping, Reels, i IGTV. Testirana su nova dizajnerska rešenja za homescreen i sakrivanje broja lajkova. Facebook, suočen sa pretnjama antitrustovskom akcijom u SAD-u i Evropi, sledi plan da svoje aplikacije učini „interoperabilnim“ – za obe usluge napravljene su nove funkcije, poput Messenger rooms i Facebook Shops. U isto vreme Facebook podstiče povezivanje naloga, ukrštanje i razmenu poruka između dve aplikacije. Instagram je možda i dalje samostalan servis, ali nekada jasne linije koje su ga odvajale od Facebook-a počinju da postaju vrlo, vrlo mutne.

