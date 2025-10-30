PC Press studio - sve što ti treba za tvoj podkast za samo 8.990 din po satu
Instagram dodaje istoriju gledanja za Reels

Marija Ljevnaic

Sada možete da pronađete Reels koji vam se najviše dopada.

Najnovija funkcija Instagrama trebalo bi da olakša ponovno prikazivanje video snimaka koje ste gledali. Platforma dodaje istoriju gledanja za Reels. Sada napokon ponovo možete da nađete onaj video koji vam se najviše dopao ali vam je pobegao.

Nova funkcija nalazi se u odeljku Podešavanja – Vaše aktivnosti – Pregledaj istoriju. Ubrzo će se naći na kod svih korisnika širom sveta.

Istorija će imati filtere tako da možete da rangirate i olakšate pretragu. Ovo je najverovatnije funkcija koja će u najvećoj meri obradovati sve korisnike.

Izvor: engadget.com

