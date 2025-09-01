Instagram dodaje Spotify integraciju za priče i beleške

Spotify i Instagram dodatno se povezuju kako bi korisnicima olakšali deljenje omiljenih pesama. Sa skoro 700 miliona korisnika Spotify-ja, nove opcije obećavaju još veću interakciju između dve platforme.

Snippet pesme u Instagram Stories

Od sada, kada podelite pesmu iz Spotify-ja na Instagram Story, uz objavu će se pojaviti i kratak isečak pesme. Gledaoci će moći da poslušaju deo numere i da je odmah otvore u Spotify-ju jednostavnim tapom na music sticker u vašoj priči.

Instagram Notes sa vašim pesmama

Još jedna zanimljiva novina dolazi kroz Instagram Notes. Kada pravite novu belešku, dovoljno je da tapnete na ikonicu note i odaberete opciju “Share from Spotify”.

Note će automatski prikazivati pesmu koju u tom trenutku slušate.

Ako muzika nije puštena, prikazaće se sledeća pesma koju pustite u narednih 30 minuta .

. Prijatelji mogu da tapnu na vašu belešku i odmah dodaju tu pesmu među svoje omiljene u Spotify-ju.

Integracija i u Spotify aplikaciji

Spotify je takođe olakšao deljenje ka Instagramu. Kada delite trenutno puštenu pesmu iz aplikacije, sada se pojavljuje nova Notes ikonica pored ostalih Instagram opcija. Nove funkcije su već dostupne globalno, i to na iOS i Android uređajima.

Izvor: Engadget