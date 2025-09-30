Instagram ima 3 milijarde aktivnih korisnika mesečno

Instagram sada ima 3 milijarde aktivnih korisnika mesečno.

Instagram sada ima 3 milijarde aktivnih korisnika mesečno. Ova brojka važna prekretnica za aplikaciju za deljenje fotogradija koju je kompanija kupila 2012. godine za milijardu dolara.

Meta je poslednji put objavila broj korisnika Instagrama u oktobru 2022. godine kada je aplikacija imala 2 milijarde aktivnih korisnika mesečno.

Tokom 2024. godine Meta je saopštila da neće više objavljivati ove brojke na mesečnom i dnevnom nivou. Ipak, danas je ova brojka dostigla 3,48 milijardi.

Ovom brojkom se Instagram približio WhatsApp-u i Facebook-u.

Izvor: cnbc.com