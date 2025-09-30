PC Press studio - sve što ti treba za tvoj podkast za samo 8.990 din po satu
PCPress.rs Image
News 

Instagram ima 3 milijarde aktivnih korisnika mesečno

Marija Ljevnaic

Instagram sada ima 3 milijarde aktivnih korisnika mesečno.

PCPress.rs Image

Instagram sada ima 3 milijarde aktivnih korisnika mesečno. Ova brojka važna prekretnica za aplikaciju za deljenje fotogradija koju je kompanija kupila 2012. godine za milijardu dolara.

Bizit 2025

Meta je poslednji put objavila broj korisnika Instagrama u oktobru 2022. godine kada je aplikacija imala 2 milijarde aktivnih korisnika mesečno.

Tokom 2024. godine Meta je saopštila da neće više objavljivati ove brojke na mesečnom i dnevnom nivou. Ipak, danas je ova brojka dostigla 3,48 milijardi.

Ovom brojkom se Instagram približio WhatsApp-u i Facebook-u.

Izvor: cnbc.com

Facebook komentari:
Tagovi: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *