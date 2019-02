Instagram istražuje problem zbog kog su izbrisani milioni pratilaca sa većeg broja naloga

Neki od najpopularnijih naloga na Instagramu iznenadili su se kada su primetili da su izgubili milione sledbenika bez ikakvog očiglednog razloga. Kompanija u vlasništvu Facebooka primetila je problem i saopštila da sada istražuje to pitanje.

„Svesni smo problema koji uzrokuje promenu broja sledbenika na nalozima nekih korisnika u ovom trenutku“, potvrdio je Instagram na Twitteru, dodajući da „radimo na tome da to rešimo što je pre moguće.“ Pitanje je postalo opšte poznato kada su neki korisnici Instagram-a, koji su prikupili značajan broj pratilaca na platformi, počeli da tvituju o iznenadnom gubitku miliona sledbenika. U izveštaju se spominje da bi to mogao da bude rezultat akcija koje je kompanija nedavno preduzela kako bi se uklonili milioni naloga za koje se smatralo da su neautentični.

Update: we’re expecting to have this issue resolved by 9 a.m. PST tomorrow. We understand this is frustrating, and our team is hard at work to get things back to normal.

— Instagram (@instagram) February 13, 2019