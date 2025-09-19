Instagram je rešio problem zbog kojeg je objavljivanje više priča smanjivalo doseg

Još uvek na Instargamu neće svi vaši pratioci gledati ili lajkovati svaku priču.

Instagram je ispravio grešku koja je dovodila do smanjenja dometa priča nekih korisnika kada su objavljivali više od jedne priče dnevno. Ispravka se odnosi na uobičajenu žalbu koju su kreatori delili prošle godine da su bili obeshrabreni da koriste priče zbog toga koliko je redovno korišćenje ove funkcije uticala na broj ljudi koji su zapravo videli njihove objave.

Korisnici su se žalili da imaju manji domet na Pričama ako objave veći broj u istom danu. To nije bilo tipično ponašanje za Instagram.

Ova ispravka je posebno značajna za one koji živeo do prodaje i reklamiranja putem Instagrama.

Izvor: engadget.com