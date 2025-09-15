Instagram konačno ima aplikaciju za iPad 15

Instagram je konačno dostupan na iPad-u.

Nakon 15 godina iPad je dobio svoju Instagram aplikaciju. iPad je drugačija platforma od pametnog telefona, tako da aplikacija sadrži redizajnerane elemente. Aplikacija je direktno otvara u fidu stripova. Takođe pruža mogućnost korisnicima da organizuju objave i stripove u hronološkom listu, gde se najnovije objave pojavljuju prve. Tako su društvene mreže nekad funkcionisale, pre nego što su svemoćni algoritmi počeli da biraju stvari za nas. Ova „nova“ funkcija je ponovo počela da se pojavljuje i u standardnoj aplikaciji.

Redizajn u potpunosti koristi prednosti povećanog prostora na ekranu. Komentari na video zapisima će se pojavljivati odmah pored video zapisa, a stranica za direktne poruke će sadržati prijemno sanduče pored samog ćaskanja.

Tokom prošle godine šef Instagrama je izjavio da iPad nije dovoljno veliko tržište za brzo pokretanje aplikacije. Ali je ipak do toga došlo.

Izvor: engadget.com