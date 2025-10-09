Instagram menja Reels

Instagram je pokrenuo eksperiment promene Reels-a u Indiji.

Instagram testira potencijalno veliku promenu u aplikaciji: postavljanje kartice Reels kao početne kartice aplikacije. Kao deo testiranja u Indiji. Meta postavlja Reels i DM kao prve dve kartice u aplikaciji. Instagram smatra da su Reels i DM.

Deo kartice će izgledati kao i do sada ali kada počnete da skrolujete nagore, raspored se menja u ono što bi najpribližnije izgledalo kao „Priče“ tako da je ceo ekran ispunjen video zapisima. Fotografije sa naloga će i dalje biti uključene u početne kartice.

Instagram se već nekoliko puta poigravao sa ovakvim promenama a slična je nedavno pokrenuta u aplikaciji za iPad. Meta očito pokušava da ostane privvlačna.

Izvor: theverge.com