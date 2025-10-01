Instagram oglasi i Velika Britanija

Meta donosi svoj model oglasa „plati ili pristani“ u Veliku Britaniju nakon višemesečnog sukoba sa regulatorima oko kontroverzne politike. Ažuriranje će primorati korisnike Instagrama i FAcebook da biraju između prikazivanja personalizovanih oglasa ili plaćanja mesečnih pretplata na verzije bez oglasa.

Pretplate počinju od 2,99 funti mesečno, oko 4 dolara, za korisnike koji se prijavljuju preko veba, rekao je Meta. Korisnici Androida i iOS-a suočavaju se sa većim troškovima od 3,99 funti mesečno, oko 5,33 dolara. Meta za ovo krivi „naknade koje Apple i Google naplaćuju“.

To je pristup sve ili ništa, gde su korisnici primorani da se pretplate na sve naloge ili nijedan. Svaki dodatni nalog donosi dodatnu naknadu od 2 ili 3 funte mesečno.

Meta je bila primorana da odustane od sličnog modela u Evropi nakon što su regulatori tamo osudili „binarni izbor“ koji je nudila korisnicima. Meta je upozorila korisnike da se kao rezultat toga suočavaju sa „značajno lošijim“ iskustvom. Naknade su tamo bile znatno skuplje nego u Velikoj Britaniji, počevši od 9,99 evra mesečno kada se kupuju preko interneta ili 12,99 evra mesečno ako se kupuju preko prodavnica aplikacija kompanije Google ili Apple, što je oko 11,67 dolara, odnosno 15,17 dolara.

Izvor: TheVege