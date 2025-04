Instagram omogućava ubrzanje reelsa kao TikTok

Instagram u vlasništvu Meta kopira još jednu funkciju iz TikToka. Ovog puta, to je mogućnost za korisnike da puste reel brzinom od 2x dugim pritiskom na desnoj ili levoj strani ekrana.

Kada je TikTok prvi put pokrenut, video snimci su mogli biti dugi samo 15 sekundi. Kako su godine prolazile i TikTok je postajao sve popularniji, društvena mreža je uvela podršku za duže video zapise. Ovim je TikTok uveo opciju za korisnike da ubrzaju video snimke, jer su bili obučeni da brže konzumiraju sadržaj.

Instagram Reels je takođe počeo tako što je omogućio korisnicima da postavljaju video zapise koji su bili dužine samo do 15 sekundi. Danas korisnici mogu da dele video zapise koji traju do 3 minuta. Kao i TikTok, Instagram želi da korisnicima pruži mogućnost da brzo gledaju više sadržaja uz novu opciju za brzo premotavanje unapred.

Mogućnost brzog premotavanja videa unapred povećava šanse da gledalac zaista stigne do kraja dužih video zapisa, posebno zato što je ideja Reels-a da se korisnicima ponudi brza zabavu u maloj količini. Ovo se može pripisati zabrinutosti da porast video sadržaja kratkog formata može negativno uticati na našu pažnju i sposobnost da se fokusiramo na sadržaj dužeg formata.

S obzirom na to da je Instagram Reels direktan klon TikTok-a, nije iznenađujuće što platforma pozajmljuje specifične karakteristike sa video platforme za kratku formu. Ni to nije prvi put da je Instagram to uradio, jer je njegova funkcija Remix kopija TikTok-ovog Duet alata.

Izvor: techcrunch.com

Podelite s prijateljima

Tweet