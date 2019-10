Instagram opcija Restrict za borbu protiv nasilnika

Online uznemiravanje je veliki problem sa kojim platforme društvenih mreža pokušavaju da se bore kako bi zaštitile svoje korisnike. Izgleda da bi Instagram mogao da ima potencijalno rešenje, jer je kompanija najavila da će uvesti novu opciju za svoju platformu Restrict.

Ukoliko ste pratili vesti možda ste čuli da Instagram već neko vreme testira opciju Restrict, a čini se da je konačno dostupna svim korisnicima. U slučaju da niste čuli, Restrict je zapravo neka vrsta zabrane iz senke, gde i dalje dozvoljava nasilniku/uznemiravaču da prati korisnika, postavlja komentare i šalje poruke, ali ništa od toga se neće pojaviti u postovima korisnika a poruke će umesto toga biti preusmerene.

To znači da nasilnik misli da još uvek može da nastavi i uznemirava svoje žrtve, ali u stvarnosti, ništa od onoga što pošalje ne dopire do žrtve. Ideja je da blokiranje korisnika može da ima potencijal za posledice u stvarnom životu, gde bi nasilnik mogao da pokuša teže da maltretira svoje žrtve ponekad u stvarnom životu, ili bi to jednostavno moglo da rezultira da otvore nov nalog i krenu iznova.

Kako iz Instagrama navode, „Posvećeni smo tome da predvodimo industriju u borbi protiv online maltretiranja i nastavićemo da dugoročno budemo posvećeni toj obavezi. Radujemo se što ćemo uskoro izbaciti još ažuriranja.“

Izvor: Ubergizmo