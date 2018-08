Instagram poll sada u direktnim porukama

Na Instagramu od sada možete pitati svoje prijatelje šta misle, a da ne morate to da prikažete svima, jer anketu možete da šaljete u porukama. Instagram anketa je dobar način za dobijanje povratnih informacija (ili povećanje ega, zavisno od ugla posmatranja), ali šta ako ne biste da podelite rezultat sa svim vašim pratiocima? Sada postoji opcija i za to.

Poll stikeri su dostupni i u direktnim porukama, što vam olakšava da pitate prijatelje za mišljenje, a da to ne postavite u Instagram priču, koja je dostupna svima. Opcija se danas pojavila na Instagram aplikaciji, i na neki način može biti korisnija nego Story polls. Direktne ankete mogu biti jednostavan način da se postavi pitanje određenoj grupi bez povratne lavine nepotrebnih komentara.

Starting today, you can send a poll privately in Direct. Update your app to choose who you want to poll – whether it’s everyone in a big group thread or just your very best friend. Update your app now to try it! pic.twitter.com/Lfr6pwPDzI

