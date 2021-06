Instagram: Postavljanje fotografija s računara

Sigurno je da je mnogo onih koji žele da svoje Instagram postove dele s računara, a ta opcija bi uskoro mogla da postane realnost.

Naime, Instagram testira opciju koja bi trebalo da omogući deljenje fotografija preko web pregledača na desktop računarima. Facebook je potvrdio najave, ističući da je već poznato da veliki broj korisnika Instagramu pristupa preko računara. Prikazani primeri dokazuju da će svi zainteresovani uskoro moći da primenjuju Instagram filtere, te druge pogodnosti, na fotografije koje dele iz pregledača.

NEW! @Instagram lets you create + publish posts via desktop! pic.twitter.com/JWzwKg1kyO — Matt Navarra (@MattNavarra) juni 24, 2021

Funkcija je trenutno dostupna malom broju korisnika, a može da se vidi u gornjem desnom uglu ekrana, s porukom “Now you can create and share posts directly from your computer”. Instagram je i ranije bio spor kada su u pitanju nove opcije za web aplikaciju, pa su na primer direktne poruke postale dostupne tek 2020. godine. Tako su oni koji ovu platformu koriste i na računarima, uglavnom za posao, morali da pribegavaju različitim trikovima, što znači da je mnogima potrebno više od mobilne aplikacije.

Izvor: The Verge

Podelite s prijateljima

Tweet