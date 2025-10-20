Instagram povlači liniju na starosnoj granici od 13 godina

Instagram će ograničiti broj naloga sa sadržajem na osnovu starosnog doba.

Instagram pravi veliko ažuriranje za tinejdžerske naloge koji će im omogučiti da gledaju sadržaj sličan onom koji biste videli na filmu sa oznakom SD13. Instagram će nastaviti da skriva sadržaj koji podrazumeva golotinju, seksualni kontekst, sugestivne poze ili jake psovke i rizičke postupke.

Prošle godine Instagram je počeo da dodaje sve korisnike mlađe od 18 godina u tinejdžerske naloge i da primenjuje postojeća ograničenja za decu mlađu od 16 godina. Tinejdžerski nalozi dolaze sa bezbednosnim funkcijama kao što je utišavanje obaveštenja od 22:00 do 7:00 i blokiranje direktnih poruka od stranaca.

Ovi nalozi sada postaju još limitiraniji. Instagram je napravio sistem inspirisan starosnom granicom od 13 godina koja se primenjuje za filmove a na osnovu kojeg će blokirati naloge koji više puta objavljuju sadržaj za starije od 18 godina ili sadržaj koji nije prikladan za osobe mlađe od 18 godina.

Nalozi koji vode ka sajtovima koji nemaju prikladan sadržaj za mlađe od 18 godina neće biti vidljivi tinejdžerima i neće mogući da ima imaju interakciju sa njim. Instagram sprečava i pretragu koja sadrži termine poput „alkohol“, „droga“.

Novo ažuriranje donosi i opciju „Ograničen sadržaj“ koji roditelji mogu da koriste kako bi filtrirali još više objava. Ujedno roditelji mogu da dobiju povratne informacije o objavama na platformi sprovođenjem redovnih anketa. Ažuriranje počinje da se primenjuje na naloge tinejdžera u Sjedinjenim Državama, Velikoj Britaniji, Australiji i Kanadi. Meta je takođe najavila dodatnu zaštitu sadržaja prilagođene uzrastu na Facebook-u tokom sledeće godine.

Izvor: theverge.com