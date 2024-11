Instagram smanjuje kvalitet video snimaka koji nisu popularni

Instagram menja kvalitet prikaza video snimaka prema njihovoj popularnosti. Prema rečima Adama Mosserija, direktora u kompaniji Meta zaduženog za Instagram i Threads, popularniji video snimci se prikazuju u većem kvalitetu, dok se manje popularni snimci prikazuju u lošijem kvalitetu.

Mosseri je naveo da Instagram za popularne video snimke bira najveći mogući kvalitet, dok se snimci koji se retko prikazuju ili nisu pregledani duže vreme, prebacuju u niži kvalitet prikaza. Meta je još prošle godine objavila informaciju da u zavisnosti od popularnosti video snimaka koristi različite konfiguracije za enkodiranje. To je dovelo do mnogih kritika od strane korisnika, pa je Mosseri ponudio više detalja. On je precizirao da se odluka o biranju kvaliteta donosi agregatnom, a ne individualnom nivou. To znači da pojedinačni pregledi neće uticati na promenu kvaliteta snimaka.

Razlog za ovakvu odluku Instagram-a je u optimizaciji resursa. Enkodovanje kvalitetnijih video snimaka je procesorski intenzivnije i troši više (skupog) kapaciteta za čuvanje fajlova. Ovo možda ima smisla sa ekonomske tačke gledišta, ali korisnici negoduju zbog činjenice da na taj način popularniji kreatori dobijaju veće privilegije u odnosu na one manje popularne – njihovi video snimci će zbog boljeg kvaliteta dodatno dobijati na popularnosti, dok „manji“ kreatori neće moći da se probiju do tog nivoa, jer korisnici neće želeti da gledaju video snimke lošijeg kvaliteta.

Mosseri je rekao da je u pitanju opravdana bojazan, ali je naglasio da razlika u kvalitetu video snimaka nije toliko velika da bi samo zbog toga korisnici odlučivali da li da pogledaju neki video.

