Instagram testira novi izgled

Marija Ljevnaic

Promena je za sada opciona ali u skladu sa Metinim prioritetima.

Instagram testira novi izgled koji je već dostupan nekim korisnicima. Korisnici Instagrama mogu da isprobaju novu traku menija u aplikaciji sa drugačijim rasporedom kartica. Primetno je da nova traka menija ima posebne kartica za „Reels“ i „DM“, dve najpopularnije funkcije aplikacije.

Ako se prijavite za test, trenutne Instagramove kartica za vaš fid, pretragu, kreiranje nove objave, „Reels“ i vašu stranicu profila biće zamenjene novim rasporedom koji zamenjuje pretragu i „Reels“, a namensku karticu za kreiranje objave zamenjuje novom za direktne poruke. Meta test omogućava prevlačenje između kartice.

Šef Instagrama je ukazao da je potrebno neko vreme da se korisnici naviku na novi izgled zbog čega korisnici trenutno mogu da biraju da li žele ovu izmenu ili ne.

Izvor: engadget.com

