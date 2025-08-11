PC Press specijal - Data centri 2025
Instagram ukida mogućnost da svi korisnici koriste live opciju

Instagram više ne dozvoljava svim korisnicima da pokreću prenose uživo.

Funkcija Live, koja je prvi put pokrenuta 2016. godine

U saopštenju, portparol Mete potvrdio je da je sada potrebno imati najmanje 1.000 pratilaca kako biste koristili funkciju Live. To važi i za privatne i za javne naloge.

„Neprestano radimo na unapređenju Instagram Live funkcije i želimo da se fokusiramo na isporuku najboljeg mogućeg iskustva za našu zajednicu“. „Kao deo tog rada, menjamo uslov za pristup Live-u kako bi samo nalozi sa više od 1.000 pratilaca mogli da pokreću livestreamove. Nastavljamo da razvijamo više načina za uključivanje u live sadržaje i uskoro ćemo podeliti više informacija.“

Funkcija Live, koja je prvi put pokrenuta 2016. godine, korisnicima omogućava da pokrenu livestream na svojim nalozima, često koristeći tu opciju za razgovore sa prijateljima i pratiocima. Promena zahteva dolazi više od godinu dana nakon što je Instagram omogućio korisnicima da šalju komentare na Live pomoću GIF-ova.

Ovo je i najnoviji pokušaj Mete da poboljša iskustvo Live funkcije za kreatore sadržaja, a dolazi u trenutku kada se kompanija sve više takmiči sa TikTok-om. TikTok već neko vreme zahteva 1.000 pratilaca da bi korisnik mogao da koristi Like opciju. I YouTube ima sličan uslov korisnicima je potrebno najmanje 50 pratilaca da bi koristili opciju Live na mobilnim uređajima.

Izvor: Engadget

