Instagram ukida mogućnost da svi korisnici koriste live opciju

Instagram više ne dozvoljava svim korisnicima da pokreću prenose uživo.

U saopštenju, portparol Mete potvrdio je da je sada potrebno imati najmanje 1.000 pratilaca kako biste koristili funkciju Live. To važi i za privatne i za javne naloge.

„Neprestano radimo na unapređenju Instagram Live funkcije i želimo da se fokusiramo na isporuku najboljeg mogućeg iskustva za našu zajednicu“. „Kao deo tog rada, menjamo uslov za pristup Live-u kako bi samo nalozi sa više od 1.000 pratilaca mogli da pokreću livestreamove. Nastavljamo da razvijamo više načina za uključivanje u live sadržaje i uskoro ćemo podeliti više informacija.“

Funkcija Live, koja je prvi put pokrenuta 2016. godine, korisnicima omogućava da pokrenu livestream na svojim nalozima, često koristeći tu opciju za razgovore sa prijateljima i pratiocima. Promena zahteva dolazi više od godinu dana nakon što je Instagram omogućio korisnicima da šalju komentare na Live pomoću GIF-ova.

Ovo je i najnoviji pokušaj Mete da poboljša iskustvo Live funkcije za kreatore sadržaja, a dolazi u trenutku kada se kompanija sve više takmiči sa TikTok-om. TikTok već neko vreme zahteva 1.000 pratilaca da bi korisnik mogao da koristi Like opciju. I YouTube ima sličan uslov korisnicima je potrebno najmanje 50 pratilaca da bi koristili opciju Live na mobilnim uređajima.

Izvor: Engadget