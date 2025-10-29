Instagram uvodi funkciju samo za mlade

Nova funkcija biće dostupna samo tinejdžerima.

Instagram uvodi novu funkciju prilagođenih ikona ali ne za sve već samo za mlađu populaciju. Mlađi od 18 godina su do skoro imali samo zabrane i ograničenja na mrežama kroz zakonske odredbe a sada postaju privilegovani i samo oni imaju prilagođene ikone.

Tinejdžeri mogu da biraju iz skupa prilagođenih ikona koje pretvaraju tradicionalni Instagram logo u nove varijacije koje se mogu koristiti kao ikona aplikacije na početnom ekranu telefona. Opciji se pristupa dodirom na Insatgram logu na vrhu početnog ekrana nakon otvaranja aplikacije.

Prilagođene ikone uključuju šest verzija Instagram logotipova stilizovanih kao neon, providno staklo, vatra, cveće, zelena sluz i slično. Tinejdžeri su nagrađeni ne samo zbog toga što ostaju verni uprkos zabranama već i zato što su se najbolje prilagodili izmenama dizajna.

Izvor: techcrunch.com