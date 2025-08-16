Instagram uvodi nove funkcije: mapa, repostovi, kartica „prijatelji“

Instagram nudi osveženje.

Instagram je predstavio niz novih funkcija za koje tvrdi da će pomoći korisnicima da se bolje povežu sa prijateljima kroz ponovne objave do ažuriranja lokacija.

Korisnici sada mogu ponovo da objavljuju video zapise sa javnih profila i objava u fidu. Ponovno objavljeni sadržaj, biće prikazan u fidovima prijateljima i pratiocima na posebnoj kartici kako bi se lakše pregledao.

Osim toga korisnici sada mogu da odluče da podele svoju lokaciju sa prijateljima koje odaberu koristeći se novom Instagram mapom. Ukoliko korisnici podele lokaciju u svojoj priči ona će biti dostupna na mapi 24 sata.

Osim toga izvršene su promene na nadzorom na Instagramu tako da roditelji mogu da imaju kontrolu nad iskustvom deljenja lokacije na mapi kada su deca u pitanju. Roditelji dobiju obaveštenje ukoliko tinejdžer podeli svoju lokaciju.

Sledeća nova funkcija je kartica „prijatelji“ u reelsu koja prikazuje javni sadržaj koji su prijatelji podelili ili preporučili. U okviru ove kartice se uvodi kontrola tako da je moguće skrivanje lajkova ili komentara na video zapisima.

Nove funkcije su dostupne za sve korisnike Instagrama.

Izvor: abcnews.com