Instagram uvodi nove funkcije za jače povezivanje sa prijateljima 

Instagram uvodi nove funkcije širom sveta – mogućnost repostovanja objava, deljenje lokacije putem mape i tab Friends u okviru Reels-a – kako bi korisnici mogli da se povezuju i komuniciraju na smisleniji način.

Repostovi, deljenje lokacije na mapi i tab Friends u Reels sekciji stižu globalno

Meta-ova platforma kontinuirano dodaje nove alate kako bi zadržala angažovanost korisnika, a najnovija unapređenja donose nekoliko praktičnih opcija za lakše povezivanje, deljenje i očuvanje privatnosti.

Repostovanje sadržaja

Instagram je uveo novu opciju Reposting, koja omogućava deljenje javnih Reels i Feed objava drugih korisnika. Repostovane objave pojavljuju se u posebnoj kartici Reposts na vašem profilu, što olakšava ponovno pronalaženje sadržaja koji vam je važan.

Kada repostujete sadržaj, on se pojavljuje u feed-u vaših prijatelja i pratilaca, čak i ako ne prate originalnog autora, a svaka objava automatski prikazuje izvorni kredit.

Za repostovanje dovoljno je da dodirnete ikonicu za repost, po želji napišete komentar i sačuvate objavu.

Mapa sa deljenjem lokacije

Nova funkcija Map omogućava deljenje trenutne ili nedavne lokacije sa odabranim prijateljima. Pored prikaza vaše lokacije, mapa će moći da prikazuje i sadržaj vaših prijatelja ili kreatora baziran na lokaciji.

Deljenje lokacije je opciono i može se uključiti ili isključiti u bilo kom trenutku.

Možete odabrati ko vidi vašu lokaciju (prijatelji, bliski prijatelji, određene osobe*).

Moguće je isključiti deljenje lokacije za pojedine kontakte.

Roditeljska obaveštenja:

Za naloge tinejdžera pod nadzorom roditelja, aplikacija šalje obaveštenje roditeljima kada dete uključi deljenje lokacije.

Mapa se nalazi na vrhu DM (direktne poruke) inboksa i trenutno je dostupna u SAD, sa planom globalnog uvođenja.

Friends tab u Reels sekciji

Instagram širi funkciju povezivanja preko Reels-a dodavanjem taba Friends unutar Reels odeljka. Ona prikazuje javni sadržaj koji su vaši prijatelji lajkovali, komentarisali ili otkrili preko opcije Blends.

Korisnici jednim dodirom mogu da se prebacuju između Friends feed-a i glavnog Reels feed-a.

Radi veće privatnosti, uvedene su i kontrole koje omogućavaju da sakrijete svoje lajkove, komentare ili utišate obaveštenja o aktivnostima određenih ljudi.

Izvor: Techlusive