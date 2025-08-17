Instagram uvodi novo ograničenje – Live funkcija dostupna samo profilima sa 1.000+ pratilaca

Instagram je tiho uveo novo pravilo koje korisnicima sa manje od 1.000 pratilaca onemogućava korišćenje Live funkcije. Iako je ova promena izazvala zabunu među korisnicima koji su nedavno izgubili pristup opciji za strimovanje uživo, Meta je sada potvrdila novu politiku za Engadget.

Samo javni profili sa 1.000+ pratilaca mogu ići uživo – za sada

Korisnici koji pokušaju da pokrenu Live video, a nemaju dovoljan broj pratilaca, dobijaju obaveštenje:

„Promenili smo uslove za korišćenje ove funkcije. Samo javni nalozi sa 1.000 ili više pratilaca mogu da kreiraju live video.“

Iako trenutno pravilo važi samo za javne naloge, Meta je potvrdila da će uskoro početi da se primenjuje i na privatne naloge. Ovo znači da je Instagram verovatno odlučio da ukine opciju emitovanja uživo ka manjoj grupi bliskih prijatelja, funkciju koju je uveo tek 2024. godine.

Zvanično objašnjenje iz Mete ostaje nejasno

Kompanija navodi da je cilj ove promene „poboljšanje iskustva kreatora koji koriste Live funkciju“ i podizanje kvaliteta samog alata. Ipak, nije precizirano zašto korisnici sa manjim brojem pratilaca ne bi mogli da ponude kvalitetno iskustvo uživo.

Ova odluka dodatno ograničava funkcionalnosti dostupne malim kreatorima i običnim korisnicima, i potencijalno favorizuje profile sa već izgrađenom publikom.

Još jedan korak ka profesionalizaciji sadržaja

Instagram poslednjih godina sve više transformiše Live funkciju u alat za profesionalne kreatore, brendove i influensere. Ovim potezom dodatno podvlače razliku između “običnih” korisnika i onih koji već imaju publiku, čime Live postaje ekskluzivniji i manje dostupan za spontane i intimne trenutke uživo.

Za korisnike koji žele da koriste Live, jedino rešenje biće da povećaju broj pratilaca iznad 1.000 ili da sačekaju potencijalne promene u politici koje bi mogle uslediti nakon reakcija zajednice.

Izvor: Engadget