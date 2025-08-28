Instagram uvodi novu funkciju za kreatore

Nakon što se poveže željeni krug kreatori mogu da dodaju naslov kako bi bolje pojasili prirodu prikaza.

Meta je uvela novu funkciju „poveži ril“ na Instagramu. Ona pruža mogućnost kreatorima sadržaja da povežu više rilova u seriju.

Koristeći novu funkciju, kreatori sadržaja mogu da povežu jedan ril za drugim, u zavisnosti od konteksta ili teme. Takođe mogu da uključe i nove i stare rilove koji su već podeljeni sa pratiocima ili prijateljima. Važno je napomenuti da rilovi koji su podeljeni sa bliskim prijateljima ili pretplatnicima ne mogu biti povezani.

Prilikom kreiranja povezanog rila, korisnik će imati opciju da ga izmeni ili raskine vezu. Rilovi koji su raskinuti više ne mogu biti vidljivi na rilu sa kojim su prvobitno povezani.

Ova nova funkcija dolazi nakon što je primećen novi trend povezivanja rilova. Meta čini sve kako bi ispratila potrebe korisnika.

Izvor: etvbharat.com