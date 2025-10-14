Instagram uvodi novu nagradu „Prsteni“ za najbolje kreatore

Instagram pokreće sistem nagrađivanja.

Instagram pokreće program nagrađivanja, u okviru kojeg će 25 kreatora dobiti zlatni prsten tokom sledeće nedelje. Kompanija ukazuje da će novi program nagrađivanja prepoznati kreatore širom sveta koji menjaju kulturu i ruše barijere.

Pobednici će dobiti fizički prsten po narudžbini koji je dizajnirala engleska modna dizajnerka Grejs Vels Boner, zajedno sa digitalnim zlatnim prstenom oko svog Instagram profila. Takođe će moći da dizajniraju dugme „Sviđa mi se“ koje se pojavljuje kada lajkuju objave u fidu. Pobednici neće dobiti nikakve novčane nagrade.

Pokretanje programa nagrade ima za cilj da preokrene trend opadanja ugovora između kreatora i brendova. Instagram se suočava sa sve manje broja sponzorisanih partnerstva i manje plaćenih partnerstva sa kreatorima.

Pobednici će biti proglašeni 16. oktobra.

Izvor: techcrunch.com