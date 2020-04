Instagram uvodi web direktne poruke za sve korisnike

Instagram je počeo da uvodi web pristup direktnim porukama svim svojim korisnicima širom sveta. Kompanija je najavila prezentaciju na svom Twitter nalogu. Kao i obično, možda ćete morati da sačekate neko vreme pre nego što dobijete pristup ovoj funkciji.

Nakon internog probnog perioda, kompanija je početkom godine započela testiranje direktnih poruka na vebu sa „malim procentom“ korisnika. Kao i na Instagram-ovoj mobilnoj aplikaciji, možete da koristite ovu funkciju za učestvovanje u pojedinačnim i grupnim razgovorima, kao i za deljenje fotografija.

*Sliding into your DMs*

Now you can get and send Instagram Direct messages on desktop, no matter where you are in the world 👍 pic.twitter.com/CT2SwuxHTv

— Instagram (@instagram) April 10, 2020