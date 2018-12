Instagram zvezde postavljaju lažne sponzorisane sadržaje

Sve je više Instagram profila koji imaju mnogo pratilaca, i na kojima mogu da se vide postovi koji izgledaju kao plaćeni sadržaji, a da to uopšte nisu.

Pre otprilike 10 godina nalozi koji su objavljivali plaćene sadržaje karakterisani su kao „oni koji su se prodali“, da bi se danas to potpuno promenilo, budući da se sponzorisani postovi smatraju znakom uspeha. Naime, zna se koliko su danas plaćeni influenseri, pa su haštagovi i upakovani proizvodi postali simbol uspešnog poslovanja i upravljanja profilom. Influenseri ističu da njihov posao nije ni malo lak, te dodaju da je sasvim logično da se oni koji na vreme arhiviraju stare fotografije i ujednače svoj profil kada je estetika u pitanju, te tako privuku veliki broj pratilaca, potom okrenu brendovima. I upravo je to najteži deo, budući da je prvi ugovor i onaj do kojeg se najteže dolazi, te ne preostaje ništa drugo do strategije „Fake it until you make it“ – ili: laži dok ne uspeš.

Tako je prvi sponzor jedina sigurna karta za izlazak iz takozvane „trke pacova“, i sve je više onih koji razmišljaju i deluju u skladu s verovanjem da cilj opravdava sredstva.

Izvor: The Atlantic

