Intel – Arc GPU opstaje nakon dogovora sa Nvidia

U budućnosti, Intel će praviti procesore sa Nvidia grafikom unutra — između ostalog, izvršni direktor Nvidia, Jensen Huang, danas je potvrdio da će Nvidia doprineti „GPU čipletima“ koje Intel može da postavi pored svojih x86 CPU jezgara umesto Arc integrisane grafike koju danas razvija interno.

Ali, barem za sada, Intel kaže da to ne znači da Intelova sopstvena grafika nestaje. „Trenutno ne razgovaramo o konkretnim planovima, ali saradnja je komplementarna Intelovom planu i Intel će nastaviti da nudi GPU proizvode“, rekao je Intel za PCWorld, ponavljajući obavezu koju je Michelle Johnston Holthaus iz Intela preuzela pre nego što je naglo napustila kompaniju.

Kao i PCWorld, skeptičan sam da će Intel zaista gurati grafiku kada Nvidia može da obavi taj posao, posebno u vreme kada Intel stalno odvaja delove sebe kako bi uštedeo na troškovima! Zašto bi Intel ulagao novac da bi sustigao Nvidia (i AMD) kada Nvidia više nije pravi konkurent? Čak i ako se nastavi, da li bi Intel zaista dao sve od sebe? Ali možda ima vremena da Intelovi postojeći napori ostvare još jednu pobedu poput B580 ili iznenađujuće dobrog naslednika MSI-jevog prenosnog računara Claw.

Izvor: TheVerge