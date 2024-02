Intel ARC grafičke karte dobijaju još jedno značajno poboljšanje performansi sa najnovijim drajverom

Intel je izbacio novo ažuriranje drajvera za niz GPU-ova pod nazivom Arc.

Do 268% u slučaju igre Just Cause 4

To obično ne bi bilo vredno uzbuđivanja, ali ovaj drajver, kako se izveštava, donosi prosečno poboljšanje od 30% u mnogim igrama sa DirectX 11, i ovo nije prvi drajver koji pruža takva poboljšanja.

Drajver 31.0.101.5234 (WHQL sertifikovan) pruža ogroman porast od 268% u prosečnim FPS-ovima u igri Just Cause 4 na 1080p i 160% u Just Cause 3 na 1080p. To malo pomera ukupni prosek od 30%, ali neki od drugih dobici i dalje su impresivni. Neki od primetnih primera uključuju poboljšanje igre Apex Legends za prosečnih 26% na 1080p sa Ultra podešavanjima, dok Assassin’s Creed Syndicate dobija poboljšanje od 13%.

Pored poboljšanja u performansama za DX11, novi drajver dodaje podršku za nove naslove uključujući Enshrouded, Suicide Squad: Kill the Justice League, Like a Dragon: Infinite Wealth, Tekken 8 i Palworld.

Igre koje koriste DX12 takođe dobijaju poboljšanja, sa porastom performansi za igru Returnal do 8%. The Last Of Us Part 1 takođe beleži sličan porast od 8% u prosečnim FPS performansama.

Evo kompletne liste igara:

Albion Online (DX11) – Povećanje prosečnih FPS-ova od 11% na 1080p Ultra

Anno 1800 (DX11) – Povećanje prosečnih FPS-ova od 33% na 1080p Ultra High

Apex Legends (DX11) – Povećanje prosečnih FPS-ova od 26% na 1080p Ultra

Assassin’s Creed Syndicate (DX11) – Povećanje prosečnih FPS-ova od 13% na 1080p Ultra High

Black Desert Online (DX11) – Povećanje prosečnih FPS-ova od 18% na 1080p Ultra

Elder Scrolls Online (DX11) – Povećanje prosečnih FPS-ova od 10% na 4K Ultra

Elex II (DX11) – Povećanje prosečnih FPS-ova od 101% na 1080p Ultra

Humankind (DX11) – Povećanje prosečnih FPS-ova od 11% na 1080p Fantastic

Hunt: Showdown (DX11) – Povećanje prosečnih FPS-ova od 27% na 1080p High

Just Cause 3 (DX11) – Povećanje prosečnih FPS-ova od 160% na 1080p Very High

Just Cause 4 (DX11) – Povećanje prosečnih FPS-ova od 268% na 1080p Very High

New World (DX11) – Povećanje prosečnih FPS-ova od 13% na 1080p Very High

Returnal (DX12) – Povećanje prosečnih FPS-ova od 8% na 1080p Epic

Sid Meier’s Civilization VI: Gathering Storm (DX11) – Povećanje prosečnih FPS-ova od 32% na 1080p High

Sons of the Forest (DX11) – Povećanje prosečnih FPS-ova od 15% na 1080p Ultra

Space Engineers (DX11) – Povećanje prosečnih FPS-ova od 69% na 1080p Extreme

Star Citizen (DX11) – Povećanje prosečnih FPS-ova od 9% na 1080p Very High

Star Wars Squadrons (DX11) – Povećanje prosečnih FPS-ova od 6% na 1080p Ultra

Stellaris (DX11) – Povećanje prosečnih FPS-ova od 5% na 1080p High

Tekken 8 (DX12) – Povećanje prosečnih FPS-ova od 15% na 4K Ultra

The Last of Us Part 1 (DX12) – Povećanje prosečnih FPS-ova od 8% na 1080p Ultra

Warframe (DX11) – Povećanje prosečnih FPS-ova od 20% na 1080p High

Watch Dogs: Legion (DX11) – Povećanje prosečnih FPS-ova od 16% na 1080p Ultra

XCOM 2 (DX11) – Povećanje prosečnih FPS-ova od 4% na 1080p Maximum

Većina ovih dobitaka odnosi se na 1080p, gde su ograničenja procesora očiglednija. Ovo ukazuje na smanjenje opterećenja, kao i na druge faktore. Ako instalirate ovaj drajver, vaše poboljšanje performansi može varirati.

Pored poboljšanja performansi, drajver rešava neke probleme sa igrama Alan Wake 2, Call of Duty: Modern Warfare i The Talos Principle 2. Ovo se odnosi samo na procesore Core Ultra. Ipak, ovo je važno, s obzirom da će varijacije ovih procesora završiti u gejmerskim prenosivim konzolama.

Intel-ove Arc GPU-ove nisu oduševile svet kada su se pojavile, ali zasluge za istrajnost u razvoju drajvera idu Intelu. Možemo samo zamisliti kako bi bilo da su kartice poput Arc A750 i A770 imale ova poboljšanja od samog početka. Ipak, izgradnja drajvera za gejming grafičke kartice nije nimalo jednostavna, pa nećemo previše strogo ocenjivati Intel.

Ono što će zaista biti važno jeste da li će ova poboljšanja biti uključena u drajvere za sledeću generaciju GPU porodice Intel Battlemage. Možemo samo nadati se da će Intel dati “šamar” AMD-u i Nvidiji. Zdrava konkurencija od strane Battlemage-a nešto je što svi gejmeri treba da se nadaju.

Izvor: Pcgamer

