Intel dobija 8,5 milijardi dolara u okviru CHIPS zakona

Ovo je dosad najveće ulaganje u okviru CHIPS zakona.

Čipovi za AI

Intel dobija ogroman podstrek od američke vlade u okviru CHIPS zakona. Prema preliminarnom sporazumu koji je postignut sa Ministarstvom trgovine, kompanija bi mogla da dobije do 8,5 milijardi dolara direktnog finansiranja od vlade. Taj novac će biti uložen u napore proizvođača čipova da proširi svoje proizvodne kapacitete u SAD-u. Novac će biti posebno namenjen pogonima i proizvodnji najnovijih poluprovodničkih čipova za upotrebu u veštačkoj inteligenciji i drugim naprednim aplikacijama.

Očekuje se da će investicija vlade podržati Intel-ove projekte u četiri države. Tu je uključena izgradnja dva nova pogona za proizvodnju najnovijih fabrika i modernizaciju još jedne u Chandleru, Arizoni, kao i izgradnju još dva pogona u New Albanyju, Ohaju. Takođe, to će pomoći Intelu da modernizuje dva postojeća pogona u Rio Rancu, Novom Meksiku. Zatimi, biće prošireni kapaciteti u Hillsborou, Oregonu. Finansiranje vlade od 8,5 milijardi dolara će dopuniti Intel-ovo ulaganje od 100 milijardi dolara u proizvodnju u SAD-u tokom narednih pet godina. U slučaju da kompaniji bude potrebno više novca, može pozajmiti do 11 milijardi dolara od SAD-a u skladu sa sporazumom.

Intel-ovi projekti stvoriće 20.000 radnih mesta

Bajdenova administracija je potpisala CHIPS zakon još 2022. godine. To je bio korak da se podstaknu domaća istraživanja i proizvodnja poluprovodnika. Jedan od glavih ciljeva je bio smanjiti zavisnost američkih kompanija od kineskih dobavljača. Ovo je četvrto ulaganje administracije u okviru Zakona o čipovima je i najveće dosad. Kada se kombinuje Intel-ov sopstveni novac sa finansiranjem vlade, ovo je jedno od najvećih ulaganja u proizvodnju poluprovodnika u SAD-u uopšte. U februaru je vlada takođe objavila da dodeljuje 1,5 milijardi dolara finansiranja kompaniji GlobalFoundries u okviru Zakona o čipovima kako bi pomogla toj odvojenoj kompaniji AMD da izgradi nove fabrike.

Očekuje se da će Intel-ovi projekti u pomenutim regionima stvoriti 20.000 radnih mesta u građevinarstvu i 10.000 u proizvodnji. Da bi se osiguralo da lokalno stanovništvo može imati koristi od tih projekata, vlada će takođe odvojiti 50 miliona dolara za obuku i razvoj lokalne radne snage. Strane su se saglasile sa ovim uslovima samo u preliminarnom sporazumu. Ministarstvo trgovine može da ih promeniti u zavisnosti od rezultata temeljnog procesa dubinske provere predloženih projekata i eventualnih budućih pregovora.

