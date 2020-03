Intel Horseshoe Bend: Preklopiva ploča

Intel je, nakon prošlogodišnjih prototipova prenosivih računara s više ekrana, pripremio preklopivi tablet velikih dimenzija. Da vidimo šta će moći Horseshoe Bend.

Sećate li se prvih ultratankih i laganih prenosivih računara za masovno tržište? Mnogi će reći da je prvi bio MacBook Air, ali pionirski posao takvog može da obezbedi samo onaj ko kreira koncept uređaja i to čini decenijama. U konkretnom slučaju, Intel je izradio prototip ultratankog, lakog prenosivog računara i predstavio ga široj javnosti. Iako su mnogi videli potencijal tog, kako se nazivao, ultrabook‑a, na njega se moralo pričekati iz dve milijarde razloga. Apple je otvorio svoju kasicu‑prasicu i kupio sebi ekskluzivitet na korišćenje Intel‑ovog koncepta u trajanju od dve godine. Za dve milijarde dolara dobili su pravo na vremensku ekskluzivu komercijalne eksploatacije Intel‑ovog koncepta, što je rezultiralo MacBook Air uređajem. Tek po isteku dve godine pojavili su se ultrabook računari.

Horseshoe Band ima potencijal da odmeni više uređaja, jer može da se koristi i kao tablet, i kao laptop sa dva ekrana, ali i kao desktop sa ugrađenim osloncem i dodatim periferijama

Savitljiva potkovica

Zašto toliko vremena posvećujemo starim pričama? Zato što one odlično opisuju kako jedan tehnički koncept zaživi na tržištu. Interesantno je videti kako je to bilo s jednim od najuspelijih Intel‑ovih koncepata, budući da sada imamo nešto novo pred sobom. To je Intel Horseshoe Bend, koncept koji bi se mogao opisati kao veliki savitljivi tablet.

Naizgled, sve je jednostavno. Umesto jednog čvrstog ekrana povećih dimenzija, imamo uređaj sa savitljivim ekranom dijagonale 17 inča. Reč je o OLED ekranu vrhunskog kvaliteta, koji se savija tačno na sredini, omogućavajući da se uređaj preklopi. Koncept je sličan onome što možemo videti ovih dana u sferi mobilnih telefona – uređaj koji je nekada bio čvrst po svim ivicama sada se može preklopiti.

Pre nego što odmahnete rukom i konstatujete da će to kupovati samo oni koji su do sada kupovali tablete velikih dimenzija – dakle, praktično niko, sa izuzetkom poneke korporacije ili hotela, saslušajte nas do kraja. I pored inicijalne skepse koju smo delili, malo razmišljanja otvorilo nam je ogroman broj pravaca u kojima se koncept može razvijati. Najvažniji je potencijal ovog tableta da odmeni mnoštvo uređaja.

Više od tableta

Horseshoe Bend može da se posmatra samo kao savitljivi tablet, ali savijete li ga dovoljno, on će postati poput laptopa, gde imate dva ekrana, gore i dole, pa možete da ga koristite i na takav način. On se može uspraviti pomoću ležišta koje se nalazi sa zadnje strane, pa koristiti kao ekran, odnosno može na vrlo efikasan način odmeniti desktop. Sve što je potrebno jeste da se postavi u uspravan položaj i da se ispred njega stave miš i tastatura, čime de facto postaje All‑in‑One desktop računar.

Upravo tu vidimo najveću snagu koncepta. On može biti ponešto svakome, ali jednom broju ljudi može biti sve. Vrlo lako može odmeniti čitav niz uređaja i postati idealan saputnik osoba koje često putuju i u pokretu su. Zahvaljujući sklapanju ekrana, može se lako prepoloviti i staviti u bilo koju tašnu, a kamoli ranac ili futrolu. Korisnik može da bira u kakav će ga položaj postaviti i na koji način koristiti kako bi najbolje i najefikasnije koristio njegove mogućnosti. Dakle, izbor je na korisniku uređaja, kome se ostavlja puna sloboda da sam odredi kakav mu je oblik uređaja potreban da bi uradio posao ili uživao u raznim sadržajima.

Put do tržišta

Prve računare bazirane na ovom konceptu nećemo dugo čekati. Lenovo i Dell su predstavili slične koncepte. Dell Concept Ori je prototip, dok je Lenovo ThinkPad X1 Fold već na CES‑u delovao kao uređaj koji bi se uskoro mogao pojaviti u radnjama, a i nomenklatura mu je takva da je već jasno određen položaj u razgranatoj Lenovo porodici. Dakle, veliki 17‑inčni ili manji 12‑inčni tablet, 12‑inčni laptop ili 17‑inčni desktop… Intel Horseshoe Bend deluje veoma zanimljivo i uvereni smo da će se neki i te kako pronaći u ovom zanimljivom proizvodu pred kojim je interesantna, mada i neizvesna budućnost.

Proizvođači i dalje rade na usavršavanju i na dobrom korisničkom iskustvu. Ne verujemo da će Bend biti svetski megahit koji je svakome prijemčiv, ali smo uvereni da će se jednom broju korisnika neizmerno dopadati i da će im drastično redukovati komplikaciju s mnoštvom uređaja koje koriste.

Tigrova jezera

Prototip koji je Intel demonstrirao oslanjao se na novu generaciju ultraefikasnih Tiger Lake mobilnih procesora, koji bi trebalo da budu naredna značajna iteracija arhitekture namenjene prenosivim uređajima. Reč je o čipovima koji su još uvek u fazi razvoja, a na samoj prezentaciji nije bilo reči o njihovim mogućnostima, kao ni konkretnim unapređenjima u odnosu na postojeće čipove. Tek kada budemo svesni kolika je snaga hardvera, moći ćemo da vidimo u kojoj će meri ovakav uređaj moći da odmeni desktop i laptop računar i druge tablete. Naravno, očekujemo standardne pomake performansi u odnosu na aktuelnu generaciju.

Prilagođeni pendžeri

Ključni značaj za korisničko iskustvo ima softver. Kako dodatne mogućnosti koje stižu iz generacije u generaciju onoga što podrazumevamo pod računarom postaju sve intrigantnije i naizgled usmerene prema određenim nišama, pre nego prema generalnoj publici, tako dolazi do izražaja softverska prilagodljivost. Da bi odgovorio na izazove uređaja s više ekrana, odnosno sa savitljivim ekranima, Microsoft je kreirao posebnu verziju Windows‑a nazvanu Windows 10X.

Trebalo bi da on automatski prepoznaje orijentacije ekrana, šta je savijeno a šta nije i tako dalje. Hoće li biti aplikacija koje na pravilan i inovativan način koriste mogućnosti savitljivih ekrana? To ne zavisi samo od Microsoft‑a, ali je on taj koji mora da pogura stvari kako bi i ostali dobili motiv da razmišljaju u istom smeru. Osim toga, važna je realizacija multitasking‑a. Očekujemo da u narednom periodu sve ovo bude dodatno uglađeno i utegnuto kako bi se na pravi način koristile mogućnosti ovakvih računara. Bez toga – neće valjati.

Podelite s prijateljima

Tweet