Intel i dalje ima problema sa svojom najnaprednijom proizvodnjom čipova

Intel se i dalje suočava sa teškoćama u vezi sa proizvodnim procesom 18A, koji je ključan za budućnost kompanije. Prema izveštajima, ovaj proces još uvek daje niske prinose i visoku stopu defektnih čipova. Intel je uložio milijarde dolara u razvoj 18A tehnologije. Ipak, ona još uvek ne ispunjava očekivanja, a kompanija se nada da će na taj način sustići konkurente poput TSMC-a.

Panther Lake čipovi

Nije prvi put da se 18A suočava s kritikama. Prošle godine, Broadcom je izrazio nezadovoljstvo nakon probne serije. Intel je tvrdio da je sve na dobrom putu i da će nova generacija Panther Lake čipova biti spremna za masovnu proizvodnju krajem ove godine.

Intel inače teži da dostigne barem 50% ispravnih čipova pre nego što poveća obim proizvodnje. Profitabilnost se očekuje tek na 70–80%. Prošle godine, samo 5% proizvedenih Panther Lake čipova bilo je ispravno. Cilj za leto 2025. bio je 10%, ali se u najnovijem izveštaju ne navodi konkretan broj samo da je „vrlo nizak“.

U saopštenju, Intel tvrdi da je zadovoljan trenutnim stanjem. „Osećamo se vrlo sigurno u vezi sa 18A procesom, koji će biti osnova za više generacija proizvoda u narednim godinama,“ navodi kompanija. „Panther Lake će biti izuzetan proizvod i za Intel i za naše partnere.“

U julu je finansijski direktor Intela, Dejvid Zinsner, izjavio da su prinosi bolji nego što se izveštava, dodavši da je normalno da su u početku niski i da vremenom rastu.

Proces 18A predstavlja veliki rizik, jer kombinuje proizvodne novine sa novom generacijom tranzistora. Njegov uspeh bio bi značajan i za razvoj sledeće faze 14A. Ukoliko ne obezbedi ugovore za 14A, Intel je upozorio investitore da bi mogao napustiti proizvodnju čipova u potpunosti.

Kompanija je već najavila otpuštanje oko 20% zaposlenih do kraja godine, što sledi nakon 20.000 otpuštanja između juna 2024. i jula 2025. Početkom godine, Intel je imenovao novog generalnog direktora u pokušaju da stabilizuje poslovanje.

Izvor: Engadget