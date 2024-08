Intel konačno rešio problem nestabilnosti dugoročnog rada procesora?

Prvi izveštaji o problemima sa stabilnošću kod Intelovih 13. generacije desktop CPU-ova počeli su se pojavljivati krajem 2022. godine, samo nekoliko meseci nakon što su modeli izašli na tržište. Ti problemi su se nastavili, a vremenom su korisnici prijavljivali neočekivane i iznenadne padove na računarima opremljenim i CPU-ovima 14. generacije. Sada je Intel objavio da je konačno pronašao razlog zašto njihovi procesori 13. i 14. generacije uzrokuju padove i probleme korisnicima, te obećava da će izdati popravku do sledećeg meseca.

Intel pronašao uzrok problema sa stabilnošću

U svojoj objavi, Intel je naveo da je na osnovu opsežne analize procesora koji su vraćeni kompaniji utvrdio da su povišeni radni naponi uzrokovali probleme sa stabilnošću. Očigledno je to zato što je mikro kod algoritam — mikro kodovi, ili mašinski kodovi, su skupovi hardverskih instrukcija — slao pogrešne zahteve za naponom procesoru.

Intel je sada obećao da će objaviti zakrpu za mikro kod koja će rešiti “osnovni uzrok izloženosti povišenim naponima.” Zakrpa je još uvek u fazi validacije kako bi se osiguralo da može rešiti sve “scenarije nestabilnosti prijavljene Intelu,” ali kompanija planira da je izda do sredine avgusta.

Kako wccftech primećuje, iako su Intelovi CPU-ovi uzrokovali probleme korisnicima već najmanje godinu i po dana, post na X-u od strane Sebastiana Castellanosa u februaru stavio je problem u centar pažnje. Castellanos je napisao da postoji “zabrinjavajući trend” stabilnosti kod Intelovih CPU-ova 13. i 14. generacije u igrama Unreal Engine 4 i 5, kao što su Fortnite i Hogwarts Legacy. Takođe je primetio da problem izgleda najviše pogađa modele višeg ranga i povezao se sa diskusijom na Steam Community-ju. Korisnik koji je napisao post na Steamu želeo je da upozori one koji doživljavaju greške “out of video memory trying to allocate a rendering resource” da je njihov CPU neispravan. Takođe su povezali nekoliko Reddit niti sa ljudima koji su imali isti problem i koji su utvrdili da je problem u njihovim Intelovim CPU-ovima.

Nedavno je indie studio Alderon Games objavio post o “značajnim problemima sa stabilnošću Intelovih CPU-ova” dok su razvijali svoju multiplayer dinosaur survival igru Path of Titans. Njegov osnivač, Matthew Cassells, rekao je da je studio utvrdio da problem pogađa krajnje korisnike, posvećene serverske računare za igre, računare programera, provajdere serverskih igara i čak alate za benchmarking koji koriste Intelove CPU-ove 13. i 14. generacije. Cassells je dodao da čak i CPU-ovi koji inicijalno dobro funkcionišu s vremenom propadnu i na kraju otkažu, prema zapažanjima kompanije. “Stopa otkaza koju smo primetili u našem testiranju je gotovo 100 procenata,” navodi se u postu studija, “što ukazuje na to da je samo pitanje vremena kada će pogođeni CPU-ovi otkazati.”

Izvor: Engadget

