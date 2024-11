Intel Lunar Lake: Intelov mobilni adut

Pritisnut moćnim AMD procesorima i Snapdragon ARM platformom, Intel je u velikoj krizi. Prikupljajući sve snage, spremni čak i na neverovatne kompromise kao što je proizvodnja van sopstvenih fabrika, upravo su predstavili Lunar Lake generaciju čipova za prenosive računare. To je biti-il-ne-biti za ovog giganta, a prvi utisci deluju dobro… barem na papiru.

Pogled na arhitekturu Lunar Lake procesora

Mnogim entuzijastima za računare i tehniku prva asocijacija na pojam „procesor“ verovatno će biti komponenta koja pokreće svaki desktop računar ili radnu stanicu. U današnje vreme, značaj tog segmenta procesora daleko je od onoga što je nekada bio, jer su mobilni uređaji neuporedivo prisutniji u rukama korisnika. Laptopi su odavno (i višestruko) premašili desktop računare u ukupnom tržišnom udelu, a segment procesora, odnosno čipova koji pokreću mobilne telefone, tek je dimenzija za sebe.

Mesto na tržištu

U ovakvoj postavci stvari, kompanija Intel, kao nekadašnji neprikosnoveni vladar tržišta procesora, našla se na sve klizavijem terenu – PC tržište odavno stagnira, razvoj tehnologije i minijaturizacija proizvodnog procesa postaju sve teži i skuplji, a kao da to sve nije dovoljno, za vratom im diše i Qualcomm, koji je putem Windows-On-ARM inicijative ušao i na tržište laptopa. Qualcomm je, kao kompanija koja se našla na pravom mestu u pravom trenutku, odavno znatno prerastao Intel, a sada kao „najveće dete u školi“ pokušava da im otme i pare za užinu.

Nedavno udruživanje AMD-a i Intel-a u alijansu za spas x86 arhitekture je i najbolja ilustracija straha koji Qualcomm uliva, čak i gigantima industrije. Da stvari budu još gore po ekipu „plavih iz Santa Klare“, njihova 14. generacija laptop procesora se pojavila prošlog decembra, svega pet meseci pre nego što je Microsoft najavio svoju Copilot+ PC inicijativu. „Nova AI era Windows-a“ zasnovana na Snapdragon laptopima je podigla entuzijazam na nivou industrije i dala nadu u oporavak PC tržišta. Problem je u tome što Intel Meteor Lake laptop procesori nisu obezbeđivali NPU performansi od 40 TOPS u obradi AI funkcija, pa samim tim nisu mogli ni biti deo Copilot+ PC programa.

Za jedan Intel ovako nešto je nedopustivo. Kompanija je morala da reaguje i što pre izbaci novu generaciju procesora pod kodnim imenom Lunar Lake, koja će ispunjavati zahteve Microsoft-a i omogućiti da se Intel uključi u trku pre nego što bude kasno. Čak i ako se ta trka trenutno više svodi na dodatni stiker na laptopu nego na konkretne, realne koristi u radu.

Fokus nove arhitekture, baš kao što je to slučaj i kod najnovije AMD generacije laptop procesora, jeste u nečemu što je korisnicima veoma bitno – značajnom poboljšanju energetske efikasnosti, pa samim tim i trajanja baterije. Ovo je nešto gde su Apple Macbook-ovi i Qualcomm Windows laptopi doneli konkretnu prednost u odnosu na dosadašnje x86 bazirane modele, a Zen generacijom se i AMD pridružio pomenutom društvu. Intel nije sedeo skrštenih ruku, a ako iko ima znanja i resursa da odgovori na izazove, to su oni. Uostalom, činjenica da su u svega 10 meseci praktično izbacili dve generacije procesora dovoljno govori. Koje promene donosi Lunar Lake i kakve performanse nudi?

Modeli i razlike

Novi procesori dolaze pod oznakama Core Ultra 6, Core Ultra 7 i Core Ultra 9, a u specifikacijama laptopa opremljenih njima, prepoznaćete ih po tome što ime modela počinje sa 2, a završava se sa V. Konkretno, tu su Core Ultra 5 226V, 228V, 236V i 238V, zatim Core Ultra 7 256V, 258V, 266V i 268V, kao i perjanica ponude u vidu Core Ultra 9 288V.

Razlike između ovih modela su možda i najjednostavnije do sada, kada je u pitanju neka serija mobilnih procesora, usled činjenice da svi pomenuti modeli dolaze s potpuno istim brojem i konfiguracijom jezgara. Za koji god model da se odlučite, dobićete četiri jezgra visokih performansi (takozvana P-Core) i još četiri efikasna (LP-E Core) jezgra. Lion Cove jezgra kao i efikasnija nazvana Skymont, dele arhitekturu sa Arrow Lake desktop i High-Performance mobilnim procesorima koje očekujemo uskoro.

Ako se pitate zbog čega odabrati neki od viših Lunar Lake modela, kad već svi imaju isti broj jezgara, odgovor je da je diferencijacija napravljena u pogledu radnih frekvencija, grafičkih jezgara, količine radne memorije, kao i snage NPU jedinice za obradu AI funkcija. Svi modeli sa istom srednjom cifrom u imenu imaće jednaku maksimalnu turbo P-Core frekvenciju, pa broj dva označava 4,5 GHz, broj tri 4,7 GHz, petica 4,8 GHz, šestica 5 GHz, a broj osam kod Ultra 9 modela 5,1 GHz. Maksimalna turbo frekvencija za efikasna jezgra se takođe razlikuje, ali je ona nezavisna od brojčane oznake, već iznosi 3,5 GHz na Core Ultra 5 modelima, a 3,7 GHz na Ultra 7 i Ultra 9.

Još je bitnije to što se razlikuje GPU, pa su Core Ultra 5 modeli opremljeni novim Battlemage Intel ARC 130V grafičkim jezgrima sa 7 Xe jezgara, dok Ultra 7 i Ultra 9 dolaze sa snažnijim Intel ARC 140V sa 8 Xe jezgara. Svi Intel ARC 130V opremljeni procesori koriste GPU frekvenciju 1,85 GHz, dok ona kod ARC 140V modela postepeno raste sa 1,95 GHz za slabija dva Ultra 7 procesora, 2 GHz za dva jača, do 2,05 GHz za Core Ultra 9.

Memorija u čipu

Novitet koji donosi Lunar Lake je integracija RAM memorije na sam čip, što nije nešto što entuzijasti vole, ali je realnost koju ćemo viđati sve češće. Na mnogim ultrabook-ovima smo viđali RAM module zalemljene na matičnu ploču, pa je potez Intel-a „samo“ omogućio poboljšanje potrošnje i efikasnosti usled kompaktnijeg i optimizovanijeg dizajna, ali i unapređenje performansi i latencije stavljanjem memorijskih čipova odmah do računskih jezgara. Svi modeli dolaze sa LPDDR5X memorijom brzine 8533 MT/s, a verovatno dobra vest je da je odabrano 16 ili 32 GB, zavisno od modela, što je za namenu ove platforme i laptop računare sasvim korektno. Količinu memorije određuje poslednji broj u oznaci, pa će oni sa oznakom 6 dolaziti sa 16 GB, dok oznaka 8 podrazumeva 32 GB.

Grafički procesori treba da donesu performanse dovoljne čak i za igre, uz stalnu štednju energije

Kod Core Ultra 5 modela NPU jedinica je opremljena s pet Gen4 jezgara neophodnih za Copilot+ PC, tačno 40 TOPS. Ultra 7 i Ultra 9 modeli dolaze sa šest Gen4 jezgara, pri čemu dva najslabija modela postižu 47 TOPS, a svi ostali 48, verovatno zbog razlike u frekvencijama. Poređenja radi, Qualcomm u svojim modelima namenjenim Windows laptopima nudi 45 TOPS, dok novi AMD Zen 5 bazirani ekvivalenti postižu 50 TOPS.

Intel navodi da su maksimalne NPU performanse Lunar Lake procesora zapravo 120 TOPS, jer je pored samog NPU procesora od 48 TOPS tu i GPU sposoban za dodatnih 67, dok procesorska jezgra koja dodaju još 5 TOPS. Ovom logikom bi se i prethodne generacije kvalifikovale za Copilot+, ali je Microsoft insistirao na tome da se računaju samo performanse posvećenog NPU procesora.

Štedljivo, a brže

Kuriozitet Lunar Lake procesora je da je u pitanju prvi Intel-ov dizajn kod koga se sva računska jezgra prave van fabrika matične kompanije. Intel je dugo bio tehnološki lider u ovom pogledu, ali se vremena menjaju, pa je u ovom slučaju procenio da je bolje da proizvodnju poveri Taiwan Semiconductor Manufacturing Company i procesore izrađuje u njihovom 3-nm proizvodnom procesu. Iako je originalno planirano da se koristi Intel 18A 2-nm proizvodni čvor (node), on još uvek nije spreman za (isplativu) upotrebu, pa je Intel-u bilo znatno jeftinije da proizvodnju poveri TSMC-u (Tajvan), a da se fokus u sopstvenim fabrikama usmeri na poboljšavanje pomenutog sopstvenog proizvodnog procesa koji bi trebalo da debituje 2025. Tako računska jezgra koriste TSMC N3B, platformski kontroler TSMC N6, a samo interpozer Intel 22FFL proizvodni proces.

P-Core i E-Core jezgra su doživela značajna unapređenja arhitekture, a sve u cilju poboljšanja broja instrukcija po taktu (IPC), kao i energetske efikasnosti. Možda najznačajnija (i iznenađujuća) promena je izostanak Hyperthreading funkcije, koja je na desktop procesorima prisutna još od Northwood Pentium 4 modela, ali je očigledno procenjeno da veliki broj fizičkih jezgara nadoknađuje potrebu za SMT (Simultaneous Multithreading) procesiranjem. Razlog za izostavljanje Hyperthreading-a je što njegova implementacija zahteva dodatan prostor na čipu, pa je u ovom slučaju smanjenom površinom i jednostavnijim dizajnom fizička veličina koju čip zauzima na pločici smanjena za oko 15 odsto, što donosi unapređenje performansi od oko 5% po vatu. Za dobitak u performansama, Intel se okrenuo poboljšanju single-thread IPC efikasnosti, za koju tvrdi da je povećana za 14 odsto u odnosu na prethodnu generaciju na P-jezgrima i čak 68 odsto na E-jezgrima.

Lunar Lake je zamišljen kao ultraštedljivi čip koji troši svega 8 W. Pod pritiskom partnera i OEM proizvođača laptopa, koji su želeli i moćnije opcije, Intel je povećao TDP do 37 W (Turbo), ali i pored svega uspeo da zadrži visoku efikasnost kojom se može takmičiti s glavnim konkurentima. Zapravo, Core Ultra 5 i Core Ultra 7 imaju bazni TDP od 17 W, a Core Ultra 9 od 30 W, mada je moguće da ćemo na tržištu viđati laptope različitih namena, s potrošnjom procesora podešenom između 8 W i 37 W, zavisno od toga da li su u pitanju efikasni ultrabukovi ili modeli namenjeni zahtevnijim zadacima.

Battlemage grafika

Lunar Lake procesori dolaze s dva nova GPU-a: Arc Graphics 140V i Arc Graphics 130V, bazirana na novoj Xe2 arhitekturi. U pitanju je GPU arhitektura koju ćemo imati prilike da vidimo i u desktop varijanti (nazvanoj Xe2 HPG, odnosno High Performance Graphics), dok je Xe2 LPG, koja se i nalazi u Lunar Lake-u, verzija namenjena laptopima male potrošnje. Zajednička crta svih Xe2 GPU-ova su povećana efikasnost, novi XMX endžini, podrška za DirectX 12, kao i znatno brža akceleracija za hardverski Ray Tracing.

NPU, konačno dovoljan za Copilot+ računare

U svojim materijalima (koje treba uzeti s rezervom) Intel tvrdi da je novi GPU, konkretno najjača verzija iz Core Ultra 9 288V, brža za 31 odsto u odnosu na grafiku u Core Ultra 7 155H procesoru prethodne generacije, kao i čak 68 odsto brža u odnosu na Qualcomm Snapdragon Elite X1E-84-100 i 16 odsto brži u odnosu na AMD Ryzen AI 9 HX 370. Svi navedeni podaci su dobijeni sa ultraprenosivih laptopa kao što su ASUS Zenbook i Samsung Galaxy Book4 Edge. Ray Tracing performanse su navodno unapređene za 30 odsto.

Sve ovo u praksi znači da bi (prema Intel-ovim materijalima), igre kao što su Cyberpunk 2077, Spider-man Remastered, Shadow of the Tomb Raider, F1 24 ili Hitman 3 trebalo da budu upotrebljive u 1080p rezoluciji, sa frame rate-om koji u 99 odsto slučajeva ostaje iznad 30, uz upotrebu XeSS Performance moda za poboljšanje performansi skaliranjem slike. Intel je iskoristio priliku da ukaže da je novi GPU brži od AMD rešenja sa FSR Performance skaliranjem postižući solidnu prednost u pomenutim igrama i frame-rate između 45 i 79 zavisno od igre, ali i da bocne Qualcomm čiji Snapdragon Extreme, koji i dalje nije u stanju da pokrene sve igre, usled potrebe za emulacijom x86 instrukcija na ARM platformi. Istini za volju, nije sve u gaming performansama, naročito na malim laptopima koji se češće koriste za rad i multimediju.

Intel Lunar Lake predstavlja značajan korak napred, kombinujući konkretna unapređenja arhitekture, poboljšane performanse i impresivnu energetsku efikasnost

U odnosu na Meteor Lake, nova GPU arhitektura podrazumeva i unapređenja u pogledu povezivanja i novi media engine. Podržane su tri display linije, kao i multitransport, pa je moguće povezati jedan 8K ekran sa osvežavanjem od 60 Hz ili do tri 4K displeja, takođe u 60 Hz. Podržani su i ekrani sa visokim osvežavanjem, konkretno 1080p i 1440p u 360 Hz, od čega će više koristi imati desktop verzija. Od portova, tu je podrška za HDMI 2.1, DisplayPort 2.1, kao i eDisplayPort 1.5 koji donosi neke korisne funkcije, kao što su Panel Self Refresh, Adaptive Sync with panel replay i Selective update. Opet se ide prema manjoj potrošnji energije, osvežavanjem samo onih delova ekrana na kojima se dešavaju promene. Pomenimo i podršku za VVC kodek, striming sa adaptivnom rezolucijom i 360° i panoramske video-snimke.

Rekordno trajanje baterije

Nova platforma donosi i unapređenja u povezivanju, pa je Thunderbolt 4 standardan u svim varijantama (s podrškom za Thunderbolt Share za deljenje ekrana, sinhronizaciju fajlova ili brzi transfer sa starog na novi računar), a Wi-Fi modul je unapređen na najnoviji Wi-Fi 7 standard. Iako Wi-Fi 7 uređaja još uvek nema mnogo na tržištu, prednosti koje on donosi su višestruke, od znatno veće brzine, do stabilnije veze, manjeg kašnjenja i veće otpornosti na smetnje.

Intel je odlučio da čipove ne proizvodi u svojim fabrikama – posao je prepustio Tajvanskom TSMC-u

Ključni adut Lunar Lake računara je u trajanju baterije, s obzirom na sva pomenuta unapređenja u CPU i GPU domenu. Ovo je oblast gde x86 arhitektura i nije baš briljirala u odnosu na Apple laptope bazirane na M seriji procesora ili Qualcomm Snapdragon Elite modele, ali ako je verovati Intel-u, načinjen je baš krupan korak napred. Kompanija navodi da Core Ultra 9 288V troši između 34 i 50 odsto manje energije u odnosu na Core Ultra 7 165H (Meteor Lake) u zadacima vezanim za Internet i produktivnost, i između 11 i 35 odsto u igrama, uz do 68 odsto bolje performanse. Laptop baziran na najjačem Lunar Lake procesoru postiže oko 14 sati autonomije pri Office zadacima u odnosu na 9,5 sati kod Snapdragon Elite i 10,1 sata kod AMD HX 370, dok je u testu Microsoft Teams poziva autonomija 9,9 sati, u odnosu na 9,4 kod Qualcomm i 8,2 kod AMD rešenja. Nema sumnje da su u pitanju pažljivo birani testovi kako bi se nova platforma predstavila u najboljem svetlu, ali to ne menja utisak da je Intel zasukao rukave i uradio dobar posao.

Intel Lunar Lake predstavlja značajan korak napred, kombinujući konkretna unapređenja arhitekture, poboljšane performanse u i impresivnu energetsku efikasnost. Iako se kompanija suočava sa izazovima u pogledu proizvodnih procesa i konkurencije, sve viđeno u vezi s novim Lunar Lake procesorima je svakako dobar pokazatelj, ali i odlična vest za korisnike koji će s tri strane biti zasuti vrlo konkurentnim proizvodima u Copilot+ domenu. U trenutku pisanja ovog teksta, na našem tržištu nismo pronašli nijedan model baziran na Lunar Lake platformi, ali se očekuje da oni vrlo brzo počnu da pristižu, taman na vreme za prazničnu kupovinu…

Autor: Ivan Mančić

