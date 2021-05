Intel: Novi Tiger Lake-H CPU brži od AMD Ryzen 5000

Prema Intelu, najjači procesor nove serije za laptopove, Core i9-11980HK je brži za 11 do 26 posto od AMD-ovog konkurenta, Ryzen 9 5900HX.

Stižu novi procesori!

Juče je intel najavio deset novih procesora jedanaeste generacije za prenosne računare visokih performansi. Novi procesori, nazvani Tiger Lake-H, su namenjeni pre svega gejmerima, obradi videa, grafici i vizuelizaciji. Izrađeni su 10-nanometarskom SuperFin tehnologijom i pripadaju Core i9, Core i7, Core i5 i Xeon familijima.

Intel se fokusirao na najjači model, Core i9-11980HK, za koji tvrde da je za 5 do 21 posto brži od konkurenata u igrama poput Hitman 3 i Rainbow Six: Siege i čak do 26 posto brži u benchmark testovima od AMD-ovog Ryzen 5900HX. Videćemo u narednim nedeljama da li će i nezavisni testeri to da potvrde.

Novosti koje novi procesori donose su podrška za Thunderbolt 4 standard i za Wi-Fi 6E. Kao što je i običaj kada Intel lansira nove procesore, proizvođači računara prate, pa su tako Dell, HP, Lenovo i ostali osvežili svoje linije notebook računara.

Više informacija možete pronaći na Intelovom sajtu.

Izvor: Ars Technica

