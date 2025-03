Intel odlaže fabriku čipova u Ohaju do 2030.  

Intelova prva fabrika za proizvodnju čipova u Ohaju možda neće biti otvorena do 2030.

Prema izveštaju u The Columbus Dispatch, Intel je usporio izgradnju svog obećanog projekta poluprovodnika vrednog 28 milijardi dolara u centralnom Ohaju po drugi put ove godine. Izgradnja neće biti završena do 2030. godine, rekao je proizvođač čipova za publikaciju, a fabrika možda neće biti otvorena do 2031.

Fabrika, jedna od dve Intelove planirane za izgradnju u Ohaju, prvobitno je trebalo da počne sa radom ove godine. Intel je za The Columbus Dispatch rekao da ostaje posvećen projektu i da je već uložio 3,7 milijardi dolara lokalno.

Intelovi finansijski problemi su navodno veliki razlog za odloženo otvaranje postrojenja za čipove. Prema The Columbus Dispatch, Intelov EVP Naga Chandrasekaran rekao je zaposlenima u poruci u petak da će odloženi vremenski okvir omogućiti Intelu da bolje „odgovorno upravlja [svojim] kapitalom“ i uskladi rad svoje fabrike sa potražnjom na tržištu.

Izvor: techcrunch.com

