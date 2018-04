Intel patentirao hardverski akcelerator za rudarenje Bitkoina

Patent koji je nedavno stigao iz Intel-a, ukazuje na to da bi kompanija u ne tako dalekoj budućnosti mogla da predstavi hardverski akcelerator za rudarenje Bitkoina.

Prijava za patent, pod naslovom “Bitcoin Mining Hardware Accelerator With Optimized Message Digest and Message Scheduler Datapath,” predata je još u septembru 2016. godine, te se ne radi o potpuno novoj ideji. Ipak, činjenica da su informacije o patentu do javnosti dospele tek sada, ukazuje da su stručnjaci kompanije u prethodnom periodu radili na razvijanju ove tehnologije, ali iza zatvorenih vrata.

Sudeći prema prijavi, Intel radi na proizvodu koji bi mogao da proširi postojeći proces rudarenja Bitkoina, a tako što bi se povećala energetska efikasnost. Tako su iz kompanije objasnili da zbog toga što softver i hardver koji se koriste za rudarenje troše neverovatne količine energije, a kako bi beskonačno ponavljali SHA-256 funkcije, proces rudarenja može da bude prilično intenzivan kada je u pitanju potrošnja energije, te može da zauzima mnogo prostora na hardveru. Tako bi novi proizvod mogao da optimizuje operacije rudarenja, a tako što bi smanjio količinu prostora koja se zauzima na hardveru, te količinu energije koju taj hardver troši.

Izvor: Tech Power Up

