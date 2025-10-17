Intel prikazao Panther Lake čipove nove generacije

Proizvodiće se u SAD pomoću naprednog 2nm 18A procesa.

Intel se nalazi pod pritiskom

Intel je otkrio nove detalje o seriji Core Ultra 3 procesora za laptopove, kodnog imena Panther Lake, koji će se proizvoditi u Arizoni pomoću kompanijinog 2-nanometarskog 18A procesa.

Procesori će biti namenjeni pre svega premijum laptopovima, „gejming uređajima“ i „edge rešenjima“, navodi Intel. Kombinovaće „energetsku efikasnost Lunar Lake arhitekture sa performansama klase Arrow Lake“.

U poređenju sa prethodnom generacijom, novi čipovi donose do 50% veće performanse, do 16 „performance“ jezgara i dodatna „efikasna“ jezgra. Gustina tranzistora povećana je za 30%, dok je odnos performansi po potrošenom vatu bolji za 15%.

Ugrađena Arc grafika takođe je unapređena za 50%, sa maksimalno 12 jezgara u najjačim modelima. Novi XPU dizajn donosi do 180 triliona operacija u sekundi (TOPS) za AI obradu.

Intel naziva 18A „najsavremenijim poluprovodničkim procesom razvijenim i proizvedenim u SAD“, a masovna proizvodnja očekuje se do kraja godine. Međutim, nedavni izveštaji ukazuju da je kompanija i dalje imala problema sa prinosom, što može otežati profitabilnost proizvodnje.

Intel se nalazi pod pritiskom. U avgustu je Donald Tramp kritikovao direktora kompanije Lip-Bu Tana i zatražio njegovu ostavku, da bi kasnije to povukao nakon sastanka sa rukovodstvom. Vlada SAD potom je kupila 9,9% udela u Intel-u (u vrednosti od 8,9 milijardi dolara), dok je NVIDIA nedavno najavila finansijsku podršku od pet milijardi dolara za Intelove CPU projekte. U drugom kvartalu Intel je prijavio gubitak od 2,9 milijardi dolara i najavio otpuštanje do 20% zaposlenih.

Izvor: Engadget