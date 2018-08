Intel radi na poboljšanju brzine za Wi-Fi

Intel je spreman da predstavi nove procesore iz osme generacije: tri iz Whiskey Lake U-serije – procesore za laptop uređaje iz srednjeg segmenta, te Amber Lake procesora iz Y-serije.

Iako još uvek koristi istu arhitekturu kao i u prethodnim modelima, velike promene se spremaju na polju U-serije, a u obliku integrisane gigabit Wi-Fi podrške. Tako Intel obećava da će ovo doneti velike promene kada je brzina interneta u pitanju, a posebno kod laptop modela iz srednjeg segmenta, koji ranije nisu bili u mogućnosti da ponude takve brzine. Pored toga, tu je i integrisana podrška za virtuelne asistente poput Cortana-e i Alexa-e, koja će se naći kako u okviru proizvoda iz Y-serije, tako i kod onih iz U-serije.

Novi Whiskey Lake procesori iz U-serije nude i3-U145U model sa dva jezgra i četiri thread-a, klokovan na 2,1 GHz, sa mogućnošću za overklokovanje do 3,9 GHz, te i5-8265U model sa četiri jezgra i osam thread-ova, klokovan na 1,6 GHz, sa mogućnošću za overklokovanje do 3,9 GHz, i na kraju i7-8565U model sa četiri jezgra i osam thread-ova, klokovan na 1,8 GHz, sa mogućnošću overklokovanja do 4,6 GHz. Sa druge strane, Amber Lake procesori iz Y-serije operišu sa nešto manje snage, te donose konfiguracije sa dva jezgra i četiri thread-a, koje su kod modela m3-8100Y klokovane na 1,1 GHZ (mogućnost overklokovanja do 3,4 GHz), kod i5-8200Y modela na 1,3 GHz (sa mogućnošću overklokovanja do 3,9 GHz), te kod premijum modela i7-8500Y na 1,5 GHz (sa mogućnošću overklokovanja do 4,2 GHz).

Važno je da se naglasi da se ovde ne radi o Intel-ovim Cannon Lake procesorima od 10 nm koji se očekuju već neko vreme, niti o procesorima iz devete generacije o kojima može da se čuje sve više glasina, a koji bi trebalo da stignu 1. oktobra, već o procesorima koje eksperti smeštaju u ono što može da se opiše kao generacija 8,5.

Izvor: The Verge

