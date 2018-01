Intel tvrdi da novo ažuriranje rešava problem CPU ranjivosti

Iz kompanije Intel tvrde da su, zajedno sa partnerima, učinili značajan napredak, te da će uskoro lansirati sigurnosne patch-eve, te firmware ažuriranja kako bi korisnike zaštitili od dve velike CPU greške, kojima se tehnološka javnost najviše bavi ovih dana.

Greške Meltdown i Spectre tako pogađaju skoro svaki uređaj koji je proizveden u proteklih 20 godina, te mogu da omoguće hakerima da preko JavaScript koda, koji se pokreće u nekom internet pretraživaču, dođu do osetljivih podataka koji se nalaze na korisničkom računaru. Iz kompanije Intel su istakli da objavljuju ažuriranja za sve računare koji se zasnivaju na Intel procesorima, te da ažuriranje ove sisteme čini imunim na obe ranjivosti, a na koje je ukazao Google Project Zero. Izveštaji ukazuju i na to da je kompanija omogućila ispravke i za novije uređaje, a očekuju se rešenja za 90% procesora koji su proizvedeni u poslednjih pet godina.

Rešenja o kojima se govori tiču se verzije greške koja je nazvana Meltdown, dok će druga verzija – Spectre – predstavljati nešto veći problem, budući da će zahtevati redizajn procesora, te izmene u hardveru, što znači da će korisnici u nekoliko narednih godina živeti sa pretnjama od potencijalnih cyber napada. Objave kompanije Intel imaju nameru da korisnike ubede da to neće biti slučaj sa njihovim proizvodima, te da će rešenja do kojih su došli otkloniti ranjivosti.

I dok industrija nastavlja da traži rešenja, kako za Meltdown, tako i za Spectre, puno se raspravlja o tome kako će to uticati na brzinu rada računara, te iz kompanije Intel tvrde da ispravke neće uticati na prosečne korisnike računara, te da će biti postepeno primenjivane tokom određenog vremenskog perioda.

