Inteligencija koja pravi razliku: Check Point Infinity ERM

U svetu u kojem se granica između poslovnih i tehničkih rizika gotovo potpuno izgubila, pitanje sajber bezbednosti više nije u nadležnosti samo IT odeljenja. Danas je to strateški izazov svake kompanije, direktno vezan za reputaciju, poverenje korisnika i finansijsku stabilnost. Upravo iz tog razloga Check Point je razvio Infinity External Risk Management (ERM) – objedinjeno rešenje za praćenje, otkrivanje i ublažavanje eksternih sajber pretnji.

Nekada se pod površinom napada podrazumevao relativno mali broj spoljnih sistema – veb serveri, mejl servisi, javne aplikacije. Međutim, digitalna transformacija i migracija u oblak značajno su proširili tu sliku. Danas napadači tragaju za slabostima ne samo u javnim servisima, već i u repozitorijumima izvornog koda, društvenim mrežama, partnerskim sistemima, pa čak i u raznim privatnim komunikacionim kanalima.

Ova proširena površina napada podrazumeva desetine potencijalnih ulaza u mrežu jedne organizacije – od kompromitovanih lozinki i fišing sajtova do lažnih profila na društvenim mrežama. Upravo tu na scenu stupa Infinity ERM, nudeći kontinuirano praćenje i pravovremenu reakciju.

Jedinstvena platforma

Infinity ERM nije samo još jedan alat u nizu specijalizovanih servisa. Radi se o objedinjenoj SaaS platformi, koja povezuje više ključnih funkcionalnosti:

Praćenje spoljne površine napada i otkrivanje ranjivosti.

Monitoring deep & dark Web-a, uključujući forume i chat grupe gde se planiraju napadi.

Zaštitu brenda i domena od imitacija, fišing kampanja i lažnih aplikacija.

Upravljanje rizicima trećih strana, uključujući dobavljače i partnere.

Integrisano obaveštavanje i izveštavanje, sa mogućnošću povezivanja sa postojećim bezbednosnim sistemima i SIEM alatima.

Sve to može da se pokrene veoma brzo – za nekoliko minuta vide se prvi rezultati.

Deep and Dark Web kao izvor informacija

Jedan od najsnažnijih aduta Infinity ERM-a je sposobnost da dopre do mesta gde se najčešće kriju pretnje – duboki i mračni Web. Reč je o zatvorenim forumima, kripto-marketima i šifrovanim komunikacionim kanalima u kojima kriminalne grupe razmenjuju podatke i planiraju napade.

Check Point automatizuje proces infiltracije u te zajednice i beleži više od 55 miliona obaveštajnih stavki mesečno, uključujući kompromitovane akreditive, ukradene kreditne kartice i malver logove. Na taj način organizacije mogu da reaguju još u ranoj fazi, pre nego što incident eskalira.

Konkretne koristi:

Detekcija kompromitovanih lozinki i poverljivih podataka.

Brza identifikacija malvera na korporativnim uređajima.

Praćenje kada su brendovi, proizvodi ili domeni pomenuti u hakerskim grupama.

Ciljana upozorenja koja pomažu bezbednosnim timovima da se fokusiraju na ono što je zaista važno.

Ljudski faktor i stručna podrška

Pored tehnologije, važan deo rešenja je i globalni tim stručnjaka koji rade rame uz rame sa korisnicima. Check Point analitičari nude:

Trijažu i pravovremena upozorenja, kako bi se izdvojile prave pretnje.

Posebna istraživanja i analize prema potrebama organizacije.

Servise uklanjanja lažnih sadržaja, sa stopom uspeha od čak 96% u gašenju fišing sajtova i lažnih profila.

Za male timove to znači ogromnu uštedu resursa – u praksi, Check Point analitičari postaju produžena ruka internih bezbednosnih odeljenja.

Dokazana vrednost

Statistika jasno pokazuje značaj Infinity ERM-a:

92% svih upozorenja odnosi se na stvarne i relevantne pretnje.

Više od 55 miliona obaveštajnih unosa mesečno omogućava široku pokrivenost.

96% uspeha u uklanjanju malicioznih sadržaja tokom poslednjih deset kvartala.

Zahvaljujući ovim rezultatima, rešenje je prepoznato od strane analitičkih kuća i lidera industrije. Među korisnicima su globalne kompanije koje se oslanjaju na brzu detekciju, istraživanje i neutralizaciju pretnji.

Zaključak

U vremenu kada sajber napadi postaju sofisticiraniji, a poslovni modeli sve zavisniji od digitalne infrastrukture, kompanije ne mogu sebi da priušte čekanje da incident nastupi. Potrebna je proaktivna strategija – a Infinity External Risk Management predstavlja upravo to: inteligentnu, objedinjenu i isplativu platformu koja spaja automatizovanu tehnologiju i ljudsku ekspertizu.

Na kraju, kako kaže jedan od korisnika: “Check Point nije samo još jedno EASM rešenje – donosi vrednost sa visoko relevantnom inteligencijom iz dubokog i mračnog Web-a.“ Upravo ta kombinacija dubine uvida, brzine reakcije i stručne podrške čini Infinity ERM alatom koji menja pravila igre u oblasti sajber bezbednosti.

