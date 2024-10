Intelovi nadolazeći Arrow Lake H laptop čipovi ponudiće jače GPU-ove za AI radna opterećenja

Oni su namenjeni za visokoperformantne prenosive računare, a posebno imaju sporije NPU-ove od Lunar Lake.

Prvi kvartal 2025. godine

Uz novu porodicu Arrow Lake desktop hardvera, Intel je takođe pružio nekoliko informacija o svojim nadolazećim Arrow Lake H mobilnim čipovima za visokoperformantne laptope.

Prvo, ne očekuje se da će stići pre prvog kvartala 2025. godine — ali malo čekanja može se isplatiti. Intel navodi da će ponuditi snažne nove Xe GPU-ove sa XMX. Zahvaljujući tom unapređenju, GPU će sam po sebi ponuditi četiri puta bolju obradu AI radnih opterećenja u poređenju sa prethodnim čipovima. Zatim iduplu performansu u ray tracing-u i dvostruko više keša.

Međutim, ovi novi čipovi će i dalje biti zaostali za manje moćnim Lunar Lake procesorima kada su u pitanju NPU i ukupni AI TOPS (tera operacije u sekundi) podaci. Arrow Lake H-ov NPU će dostići 13 TOPS, novi GPU će doći do 77, a CPU će ponuditi 9 TOPS.

U zbiru, to će pružiti do 99 TOPS performansi. Lunar Lake, s druge strane, ima NPU od 48 TOPS i do 120 TOPS ukupne sistemske AI performanse. Razlika ima smisla kada uzmete u obzir za šta su ovi čipovi namenjeni.

Lunar Lake je uglavnom usmeren ka ultraportablima i tankim radnim stanicama. Arrow Lake H čipovi usmereni ka zahtevnim laptopima sa performansama sličnim desktop računarima. Iako se tehnički mogu nazvati AI računarima, niska NPU performansa Arrow Lake H ne ispunjava standard za Microsoftovu Copilot+ oznaku. Ona zahteva najmanje 40 TOPS NPU-ove. Moći ćete da koristite osnovne AI funkcije, kao što su Windows Studio efekti u video razgovorima, ali ne i složenije zadatke kao što je Recall.

Intel nije imao mnogo drugih detalja da podeli o Arrow Lake H, ali verovatno ćemo čuti više na CES-u 2025.

Izvor: Engadget

