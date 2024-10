Intelovi procesori 15. generacije fokuriaju se na efikasnost i termalne karakteristike

Kompanija konačno menja pristup u svom dizajnu čipova.

Pet novih modela stiže 24. oktobra

Uprkos svim naporima koje je AMD postigao u poslednjim godinama sa svojim Zen desktop CPU-ima, Intel je u velikoj meri uspeo da zadrži jednu ključnu prednost u odnosu na svog dugogodišnjeg rivala. To su performanse u igrama.

Za one koji žele da izvuku svaki mogući frejm iz najnovijih AAA igara, nedavni Intelovi Core 5/7/9 često su prevazišli svoje AMD kolege. Istorijski gledano, međutim, ta performansa dolazi po cenu efikasnosti i termalne stabilnosti. Intelovi najbolji procesori 13. generacije su pravi “čudovišta” kada su u pitanju potrošnja energije. To je ograničilo njihovu privlačnost, posebno kako su PC konfiguracije male veličine postale popularnije.

Intel je detaljno opisao svoje dugo očekivane Arrow Lake procesore, najavljujući pet novih modela koji dolaze 24. oktobra. Sa novim CPU-ima, Intel obećava promenu paradigme. U poređenju sa prethodnom generacijom Raptor Lake čipova, kompanija je navela da je njen cilj smanjiti potrošnju energije za 40%. Zatim i unutrašnje temperature paketa za čak 10 stepeni Celzijusa.

Ultra 9 285K

Sudeći po referentnim podacima koje je Intel podelio pre današnjeg saopštenja, kompanija je to i postigla. Intelov novi vodeći model, Ultra 9 285K, ima dizajn procesora sa 24 jezgra koji se sastoji od osam ‘Lion Cove’ jezgara za performanse i 16 ‘Skymont’ jezgara za efikasnost. Maksimalna taktna frekvencija je 5.7GHz. On, zajedno sa ostatkom trenutne Arrow Lake porodice, takođe dolazi sa neuređenom procesorskom jedinicom (NPU). To je prvi put za jedan od Intelovih desktop CPU-a. Međutim, te specifikacije nisu ono što je zanimljivo kod 285K i njegovih “braće”.

U “slabo opterećenim” radnim zadacima, uključujući zadatke poput Zoom poziva i odabranih Cinebench referenci, Intel je zabeležio da 285K troši do 58% manje energije u poređenju sa 14900K, kompanijskim vodećim modelom 14. generacije. Kada su u pitanju performanse u igrama, rezultati su još zanimljiviji. U Warhammer 40,000: Space Marine 2, Intel je naveo da je video da 285K pokreće igru u proseku 4% brže, dok troši 165W manje sistemske energije. Čak i u zahtevnijim igrama poput Black Myth: Wukong, 285K nudi obećavajuće dobitke u efikasnosti. Intel napominje da je CPU trošio 34 vata manje ukupne sistemske snage u poređenju sa 14900K.

Potrošnja energije

Ova poboljšanja efikasnosti prevode se u jednako impresivne termalne dobitke. Intel napominje da njegovi podaci pokazuju da 285K radi, u proseku, oko 13 stepeni Celzijusa hladnije od 14900K tokom opterećenja u igrama. Novi procesor nudi slične performanse u igrama kada korisnici ograniče njegovu potrošnju energije s Intelovih podrazumevanih 250W na 175W ili 125W. Za one koji vole da smanjuju napajanje svog CPU-a ili planiraju da koriste ITX kućište i matičnu ploču za svoju sledeću konfiguraciju, to su uzbudljive vesti.

“Mislim da je sigurno reći da je ovo veliki korak napred za naš desktop portfolio,” naveo je Robert Halleck. On je generalni menadžer Intelovih jedinica za veštačku inteligenciju i tehnički marketing. “Uveren sam da će vaša testiranja odgovarati brojevima o kojima danas govorimo.” Na papiru, Arrow Lake je upravo ono što je Intel potrebno da se vrati ka održivosti. To je lako najefikasnija porodica desktop procesora koju je kompanija izdala u dugo vreme. Međutim, nije jasno da li će to samo biti dovoljno da preokrene Intelovu sudbinu.

Efikasnost i termalne prednosti.

U kratkoročnom smislu, kompanija se suočava sa rivalom AMD-om koji je konkurentniji nego ikada. U dugoročnom smislu, teško je reći koliko od efikasnosti Arrow Lake-a treba isključivo pripisati Intelovim inženjerima. Kao nedavno 2022. godine, kompanija je održavala da će nove procesore izgraditi koristeći kombinaciju vlastitog 20A proizvodnog procesa i TSMC-ove 3-nanometarske tehnologije. Ali tada je Intel zabeležio gubitak od 1.6 milijardi dolara u drugom kvartalu. Zatim je naveo da će smanjiti više od 15,000 radnih mesta kako bi smanjio troškove za 10 milijardi dolara. Deo tog plana uključivao je potpuno “outsourcing” proizvodnje Arrow Lake-a trećoj strani, verovatno TSMC-u.

“Zaista je važno imati nekoliko linija snabdevanja, bez obzira na sve što se dešava na tržištu,” rekao je Hallec. On je naglasio važnost diversifikacije. Naravno, bez obzira na to kako se situacija razvija, Arrow Lake je sada predstojeći procesor. On će doneti efikasnost i termalne prednosti. U međuvremenu, kupci će morati da sačekaju da vide kako će se nova porodica CPU-a ponašati u stvarnom svetu kada se budu pojavili na tržištu u oktobru.

